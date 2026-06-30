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Užas u Austriji: Muškarac iz BiH nožem izbo bivšu djevojku

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:17

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Šokantan krvavi pir desio se u bečkom Liesingu kada je 45-godišnjak iz BiH u ponedjeljak uveče, uprkos postojećoj zabrani prilaska, izbo svoju bivšu vjerenicu u vešernici stambene zgrade.

Prema istrazi, napadač je savladao žrtvu (44), ugurao je u vešernicu i tamo je brutalno napao. Nakon toga osumnjičeni je pobjegao u nepoznatom pravcu, prenose mediji.

Prema dosadašnjim saznanjima, muškarac je davio ženu, više puta udarao pesnicama, a zatim je više puta izbo nožem. Uprkos teškim povredama, 44-godišnjakinja je uspjela da pozove komšinicu, koja je odmah pozvala hitnu pomoć.

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Žrtvi je pružena urgentna medicinska pomoć od strane bečke službe hitne pomoći, a zatim je prevezena u bolnicu.

Odmah je pokrenuta potraga za osumnjičenim do sada nije dala rezultate. Dalju istragu vodi bečko Pokrajinsko kriminalističko odjeljenje, ispostava Jug.

Ovo nije bio prvi slučaj nasilja u toj vezi - državljanin BiH je, navodno, i nakon raskida više puta prijetio ženi. Posljednji put su se vidjeli u decembru, a bili su razdvojeni više od godinu dana.

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Beč

Austrija

bivša djevojka

napad nožem

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