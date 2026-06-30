Један ауто у каналу, други 15 метара даље на крову: Тешка несрећа у БиХ

У послијеподневним часовима се догодила нова тешка саобраћајна несрећа на путевима БиХ.

Како јављају возачи, несрећа се десила код мјеста Превиле у близини Сребреника.

Како се може видјети на снимцима које дијеле возачи, један аутомобил је завршио у каналу, док је други 15-20 метара даље преврнут на кров.

Удес код Сребреника

Званичних информација о повријеђеним особама за сада нема.

Не зна како је тачно дошло до несреће, али поједини возачи не могу да се начуде стравичним призорима.

"Је ли могуће ово, људи?", упитао је возач који је подијелио снимак.

"Боже, каква је ово брзина била", пита се један од возача у Вибер групи на којој се размјењују информације о стању на путевима.