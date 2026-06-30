Žena poginula dok je vješala veš, stanodavac bio pod istragom

Istraga zbog smrti Klaris Beri (77), koja je poginula dok je vješala veš 2021. godine, završena je nakon pet godina bez pokretanje ikakvog postupka protiv bilo koga.

Tragedija se dogodila u julu pomenute godine kada se na Klaris obrušio zid dok je širila veš da se suši.

Vatrogasci su je satima izvlačili ispod ruševina, nakon čega su je odvezli u bolnicu gdje je nažalost preminula.

Njen muž Artur na suđenju u Boltonu je sada rekao da je više puta od stanodavca Šloma Klajna tražio da se renovira zid koji je bio u lošem stanju.

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Uprkos zahtjevima, dodao je Artur, nikakvi sanacioni radovi nisu izvršeni pa se na kraju desila tragedija.

Nakon smrti nesrećne žene Izvršna vlast za zdravlje i bezbjednost je sprovela istragu koja je pokazala da je postojao osnovni strukturni problem i da je bilo samo pitanje vremena kada će se zid srušiti.

"Besmislena tragedija Klarisine smrti je u tome što bi je svaki kompetentan geometar identifikovao upravo kao tempiranu bombu", rekla je pomoćnik mrtvozornika, gospođa Brona Hartli.

"Smatram da bi svaka kompetentna kompanija za upravljanje nekretninama ili odgovoran stanodavac, koristeći zdrav razum, barem osigurali da se zid prati zbog bilo kakvih znakova napredovanja i, tako što bi...najkasnije do 2018. godine", dodala je ona.

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Uvjerena je da bi se, da su preduzeti koraci za praćenje oštećenja na zidu, vjerovatno tragedija izbjegla.

Iznoseći rezultate obdukcije, objasnila je da je Beri preminula od posljedica povreda grudnog koša.

Govoreći nakon istrage, kćerka para, Amanda, rekla je:

"Iako ništa ne može vratiti našu mamu ili promijeniti ono što se dogodilo, smatramo da je zaključak prikladan i odražava saslušane dokaze. Ovo je bio razarajući gubitak za našu porodicu i ne bismo željeli takvu traumu nikome drugom".

Izvršna vlast za zdravlje i bezbjednost zatvorila je istragu bez preduzimanja bilo kakvih mjera protiv bilo koje od uključenih strana.