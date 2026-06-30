Нестао младић (23) у Дрини: У току велика потрага

Аутор:АТВ редакција
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Код Дринског залива надомак Лознице у току је потрага за младићем (23) који је нестао у води.
Дојава о могућем утапању примљена је данас око 16 сати, потврђено је за Радио-телевизију Србије
На терен је одмах упућен Специјалистички тим за спашавање и рад на води из Одјељења за ванредне ситуације у Шапцу. У акцији учествује шест припадника тима који претражују ријечни ток и приобаље.
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Спасилачке екипе улажу максималне напоре како би лоцирале несталог младића, али до овог тренутка нема нових информација о исходу потраге.
Надлежне службе настављају рад на терену, а о свим детаљима јавност ће бити благовремено обавијештена.
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