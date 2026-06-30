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Нестао младић (23) у Дрини: У току велика потрага

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 19:46

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Вода
Фото: pexels/Engin Akyurt

Код Дринског залива надомак Лознице у току је потрага за младићем (23) који је нестао у води.

Дојава о могућем утапању примљена је данас око 16 сати, потврђено је за Радио-телевизију Србије

На терен је одмах упућен Специјалистички тим за спашавање и рад на води из Одјељења за ванредне ситуације у Шапцу. У акцији учествује шест припадника тима који претражују ријечни ток и приобаље.

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Спасилачке екипе улажу максималне напоре како би лоцирале несталог младића, али до овог тренутка нема нових информација о исходу потраге.

Надлежне службе настављају рад на терену, а о свим детаљима јавност ће бити благовремено обавијештена.

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Тагови :

Дунав

нестао младић

утапање

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