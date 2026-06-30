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Детаљи тешке несреће у БиХ: Им повријеђених, учествовала три аута

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:19

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Удес код Сребреника
Фото: Screenshot

У Сребренику је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовала три возила, потврђено је из Оперативног центра МУП ТК.

"Несрећа се десила у 16 часова. Има повријеђених лица, али степен повреда још увијек није познат", рекли су из МУП-а ТК.

Увиђај је завршен, а саобраћај се одвија несметано, преноси "Аваз".

Како је АТВ раније писао, у несрећи је један аутомобил завршио у каналу, а други на крову. То можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Сребреник

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