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Jedan auto u kanalu, drugi 15 metara dalje na krovu: Teška nesreća u BiH

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:00

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Удес код Сребреника
Foto: Screenshot

U poslijepodnevnim časovima se dogodila nova teška saobraćajna nesreća na putevima BiH.

Kako javljaju vozači, nesreća se desila kod mjesta Previle u blizini Srebrenika.

Kako se može vidjeti na snimcima koje dijele vozači, jedan automobil je završio u kanalu, dok je drugi 15-20 metara dalje prevrnut na krov.

Удес код Сребреника
Udes kod Srebrenika

Zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama za sada nema.

Ne zna kako je tačno došlo do nesreće, ali pojedini vozači ne mogu da se načude stravičnim prizorima.

"Je li moguće ovo, ljudi?", upitao je vozač koji je podijelio snimak.

"Bože, kakva je ovo brzina bila", pita se jedan od vozača u Viber grupi na kojoj se razmjenjuju informacije o stanju na putevima.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Srebrenik

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