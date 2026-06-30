Naređena obdukcija tijela pronađenog u Vrbasu kod Rekavica

U koritu rijeke Vrbas, u mjestu Rekavice, grad Banja Luka, dana 29.06.2026.godine, oko 11. 20. časova, pronađeno je beživotno tijelo NN lica.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka. Hronika Jeziv prizor kod Banjaluke: U Vrbasu pronašli tijelo nepoznatog muškarca Radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti dežurni tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS, saopšteno je iz OJT Banjaluka.

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