Saobraćajka u Prijedoru: Automobil udario ženu i dijete (4) na pješačkom

U Prijedoru je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je vozač renoa udario ženu i četverogodišnje dijete.

Nezgoda se, prema nezvaničnim informacijama, dogodila na pješačkom prelazu između Muzeja Kozare i Srednjoškolskog centra danas oko 19.45 časova.

Na mjesto događaja odmah je izašla ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, koja je ukazala pomoć povrijeđenima.

Region Ženu ujeo poskok, snimljena borba za život

Kako saznaje Infoprijedor, žena i dijete su medicinski zbrinuti i oboje su lakše povrijeđeni.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.