Saobraćajka u Prijedoru: Automobil udario ženu i dijete (4) na pješačkom

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Prijedoru je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je vozač renoa udario ženu i četverogodišnje dijete.
Nezgoda se, prema nezvaničnim informacijama, dogodila na pješačkom prelazu između Muzeja Kozare i Srednjoškolskog centra danas oko 19.45 časova.
Na mjesto događaja odmah je izašla ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, koja je ukazala pomoć povrijeđenima.
Region
Ženu ujeo poskok, snimljena borba za život
Kako saznaje Infoprijedor, žena i dijete su medicinski zbrinuti i oboje su lakše povrijeđeni.
Uviđaj na mjestu nesreće obavili su službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.
Hronika
Preminula Jelena (26) koja je zadobila teške povrede u nesreći: Borila se za život tri mjeseca
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
6 h0
Hronika
9 h11
Hronika
12 h0
Najnovije
23
06
23
03
23
02
23
01
22
58
Trenutno na programu