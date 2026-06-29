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Saobraćajka u Prijedoru: Automobil udario ženu i dijete (4) na pješačkom

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 22:35

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Дежурне службе хитна помоћ
Foto: ATV

U Prijedoru je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je vozač renoa udario ženu i četverogodišnje dijete.

Nezgoda se, prema nezvaničnim informacijama, dogodila na pješačkom prelazu između Muzeja Kozare i Srednjoškolskog centra danas oko 19.45 časova.

Na mjesto događaja odmah je izašla ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, koja je ukazala pomoć povrijeđenima.

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Kako saznaje Infoprijedor, žena i dijete su medicinski zbrinuti i oboje su lakše povrijeđeni.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Prijedor

povrijeđeni

povrijeđeno dijete

pješački prelaz

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