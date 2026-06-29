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Jeziv prizor kod Banjaluke: U Vrbasu pronašli tijelo nepoznatog muškarca

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 12:01

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U rijeci Vrbas u naselju Rekavice kod Banjaluke, pronađeno je tijelo za sada nepoznatog muškarca, saznaje Srpskainfo.

Identitet nastradalog još nije utvrđen, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.

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Obaviještena je policija, a nakon uviđaja biće poznato više detalja.

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Istragom u ovom slučaju rukovodi Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

(Srpskainfo)

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Vrbas

Banjaluka

pronađeno tijelo

utapanje

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