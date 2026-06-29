Jeziv prizor kod Banjaluke: U Vrbasu pronašli tijelo nepoznatog muškarca

Autor:ATV redakcija
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U rijeci Vrbas u naselju Rekavice kod Banjaluke, pronađeno je tijelo za sada nepoznatog muškarca, saznaje Srpskainfo.
Identitet nastradalog još nije utvrđen, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.
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Poznat identitet Banjalučanina koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći
Obaviještena je policija, a nakon uviđaja biće poznato više detalja.
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Istragom u ovom slučaju rukovodi Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
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