Predložen pritvor za Banjalučanina, osumnjičen za nasilje nad majkom

Autor:ATV redakcija
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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci predložio je danas Osnovnom sudu u ovom gradu da odredi pritvor Banjalučaninu čiji su inicijali M.M. /46/ osumnjičenom za nasilje nad majkom.
Iz Tužilaštva je saopšteno da je lice osumnjičeno da je u petak, 26. juna, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje majke.
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O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.
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