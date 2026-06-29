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Predložen pritvor za Banjalučanina, osumnjičen za nasilje nad majkom

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 11:37

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Предложен притвор за Бањалучанина, осумњичен за насиље над мајком
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci predložio je danas Osnovnom sudu u ovom gradu da odredi pritvor Banjalučaninu čiji su inicijali M.M. /46/ osumnjičenom za nasilje nad majkom.

Iz Tužilaštva je saopšteno da je lice osumnjičeno da je u petak, 26. juna, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje majke.

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O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

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nasilje u porodici

Banjaluka

OJT Banjaluka

Predložen pritvor

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