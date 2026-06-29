Oglasilo se Tužilaštvo o nesreći u Banjaluci u kojoj ima poginulih

Autor:ATV redakcija
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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka oglasilo se nakon saobraćajne nezgode u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.
Kako je saopšteno iz tužilaštva, nesreća se dogodila 28. juna oko 21.01 čas u Ulici kraljevačkih i kragujevačkih žrtava u Banjaluci.
U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko vozilo marke „reno“, kojim je upravljao P.D, rođen 1968. godine iz Banjaluke, i putničko motorno vozilo marke „škoda“, kojim je upravljao P.S, rođen 1991. godine, takođe iz Banjaluke.
Prilikom saobraćajne nezgode smrtno je stradao vozač „renoa“ P.D. iz Banjaluke.
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Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.
Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere radi utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode.
Naložena je i obdukcija tijela smrtno stradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
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