Poznat identitet Banjalučanina koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Banjalučanin P.D. (58) poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici kraljevačkih i kragujevačkih žrtava, rečeno je iz OJT Banjaluka.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, nesreća se dogodila 28. juna oko 21 čas.

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U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko vozilo marke „reno“, kojim je upravljao P.D, rođen 1968. godine iz Banjaluke, i putničko motorno vozilo marke „škoda“, kojim je upravljao P.S, rođen 1991. godine, takođe iz Banjaluke. Prilikom saobraćajne nezgode smrtno je stradao vozač „renoa“ P.D. iz Banjaluke", navode iz OJT Banjaluka.

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Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere radi utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode.

Naložena je i obdukcija tijela smrtno stradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.