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Usred Doboja provocirao zastavom RBiH: "Što ne ideš da živiš u Srbiju"

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 15:01

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Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"
Foto: Crna-hronika.info

Muškarac F.L. iz Tešnja provocirao je u Doboju zastavom RBiH, da bi nakon verbalnog sukoba sa obezbjeđenjem Doboj siti centra pozvao policiju koja ga je na kraju kaznila.

On je istakao zastavu RBiH na haubi automobila i parkirao se na parkingu Doboj siti centra. Nakon toga ga je navodno upozorio čuvar zaposlen na obezbjeđenju objekata Doboj siti centra što je dovelo do verbalnog sukoba.

"Nikad je neću skinuti. U Ustavu BiH zastava BiH, đe tvoj pasoš? Ti si državljanin BiH, što ne ideš da živiš u Srbiju? Ovo je država Bosna i Hercegovina, nikad je neću skinuti. Ja mogu tužiti", pričao je nepovezano F.L.

F.L. je nakon toga pozvao policiju Republike Srpske koja mu je zatražila da ukloni zastavu, što je on ponovo odbio. Nakon toga priveden je na informativni razgovor u Policijskoj stanici Doboj 1. Zastava mu je privremeno oduzeta, a njemu je izdat prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 100 KM.

Zabrana isticanja ratne zastave

Nekoliko dana ranije nepoznata lica su skinula zastavu Republike Srpske sa jarbola nakon čega su je zapalili. Sve je propraćeno povicima "Alahu ekber" i psovkama.

Zvaničnici Republike Srpske su nakon ovog divljačkog čina poručili da će se nastaviti proces donošenja zakonskog rješenja kojim će biti zabranjena zastava tzv. Armije BiH.

Застава Армије бих

BiH

"Trajno zabraniti ratnu zastavu tzv. Armije BiH"

Očekuje se da će se izmjene Krivičnog zakona kojima će se upotreba nelegitimne zastave kvalifikovati kao krivično djelo uskoro naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu nakon paljenja zastave Republike Srpske

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Tagovi :

zastava RBiH

Doboj

Provokacija

Policija

Kazna

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