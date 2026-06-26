Karan: Krivična prijava protiv počinilaca skrnavljenja simbola Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je paljenje zastave Republike Srpske uz ratne uzvike necivilizovano i vandalsko postupanje, te da, pored toga što je suprotno svim načelima suživota i teško narušava odnose među narodima u BiH.
Kako on navodi, ima i elemente više krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Srpske, prije svega, javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje i nasilničko ponašanje.
"Ovim putem podnosim krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji i zahtijevam da se identifikuju svi izvršioci i utvrdi njihova odgovornost", naglasio je Karan u izjavi za Srnu.
On je ukazao da je očigledna ostrašćenost učinilaca ovog vandalizma jasna poruka svim Srbima u BiH.
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"Skrnavljenje zastave Republike Srpske, njenim skidanjem i paljenjem uz uzvike koje ovom gnusnom činu daju dodatnu, uznemirujuću dimenziju, predstavlja neprihvatljiv postupak protiv jednog od najvažnijih simbola Republike Srpske", naglasio je Karan.
I nakon trideset godina, naveo je predsjednik Srpske, ne smeta im ratna zastava pod kojom su ubijali i činili najstrašnije zločine nad srpskim stanovništvom, ali ih vrijeđa i smeta im ustavna zastava Republike Srpske.
Karan je rekao da sve što se danas dešava proizvod je djelovanja protiv Republike Srpske posljednjih 30 godina.
"Zato u potpunosti podržavam inicijativu da se trajno zabrani zastava sa ljiljanima na teritoriji Republike Srpske", poručio je Karan.
On je rekao da je jedino ispravno rješenje osnaživanje ustavne pozicije Republike Srpske u državnoj zajednici u kojoj svako ima svoju teritoriju, svoju državnu vlast i svoje stanovništvo, kako je to i Aneks četiri Dejtonskog sporazuma i predvidio, prenosi Srna.
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