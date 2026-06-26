Kovačević: Izetbegović sa SDS-om i PDP-om dogovorio jaku BiH, a slabu Srpsku

"Da kada eliminišu Dodika, pa makar i silom, da će onda Srbi biti slabi, podijeljeni, bez jakog lidera koji može da Srbe vodi i da ih štiti, i da će sa takvim slabim i podijeljenim Srbima biti lako se razračunati i doći do onoga što oni nikada ne kriju da je njihov cilj, da Republike Srpske ne bude", ističe Kovačević komentarišući prijetnje fizičkom likvidacijom koje je predsjednik SDA Bakir Izetbegović uputio Dodiku.

Kovačević dodaje, da ono što posebno zabrinjava jeste da Izetbegović otvoreno kaže da saradnike na tom poslu eliminisanja Dodika, makar i silom, vidi u opoziciji iz Republike Srpske, i to u SDS-u i PDP-u, ili kako se već oni sada zovu.

"I kaže da su sa njima takvima potpisali sporazum i da imaju jake garancije da, kada eliminišu Milorada Dodika, makar i silom, da će onda sa SDS-om i PDP-om da naprave nevjerovatne promjene. Kakve promjene? Milorad Dodik je do sad, koliko znamo, štitio Republiku Srpsku. Bio je brana svim namjerama da se Republika Srpska oslabi, da se Bosna i Hercegovina centralizuje. Znači, vodio je politiku: jaka Srpska, slaba BiH. Oni su sada sa njima očigledno dogovorili: jaka BiH, slaba Srpska", rekao je Kovačević i dodao:

"Ja moram reći da mi je jako drago da su građani Republike Srpske mogli da čuju snimak telefonskog razgovora Dodika sa Izetbegovićem, da su čuli kako stvarno jedan snažan i gabaritan srpski lider razgovara sa svima onima koji Srbima žele loše, koji žele eliminaciju silom Srba i njihovog lidera, koji žele slabe i podijeljene Srbe sa kojima se mogu razračunati. I mogu samo reći da na toj drugoj strani u Republici Srpskoj sigurno zadugo neće biti neko ko je tako gabaritan i tako snažan, ko može tako otvoreno da kaže sve ono što Srbi i Republika Srpska misle. Kada se svi mi okupimo, da nađemo jednog koji će jasno, beskompromisno, hrabro reći ono što svi mi mislimo. E, to je nešto što smo uvijek imali u Miloradu Dodiku i to je nešto što baš zato oni napadaju na taj način, pa su tu ujedinili i Šmita i Marfija i koga god je trebalo, i evo spremni su tu da ujedine i SDS i PDP. Neće im uspjeti, jer narod Srpske zna da izabere i, kao i uvijek, pobijediće Srpska."