Prijovićka dvije godine bila u vezi sa kolegom, on šokirao priznanjem: ''Da, prevario sam je''

Pjevačica Aleksandra Prijović provela je dvije godine u vezi sa kolegom Ljubom Perućicom, a kako navode pojedini izvori, nisu se razišli u prijateljskom duhu.

Spekulacije o tome kako je Ljuba varao Aleksandru, trajale su godinama, sve dok pjevač nije stavio tačku na tu priču i javno priznao da je bio nevjeran. Tada je otkrio detalje njihovog odnosa.

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– Ne, nikada nismo bili u lošim odnosima. Tačno je da sam je varao. Nakon raskida svako je krenuo svojim putem, razišli smo se, ali kad god smo se vidjeli na nekoj proslavi ili snimanju, uvijek smo se javili jedno drugom. Nikada nismo imali potpuni prekid da ne pričamo i slično – pričao je Ljuba svojevremeno.

“Nije me uhvatila u prevari”

On je tom prilikom objasnio da prevara nije bila razlog kraha ljubavi sa Prijovićkom, već je ona tek kasnije saznala za njegovo nevjerstvo.

– Nikada me nije uhvatila u prevari. Kasnije je čula da sam jednom bio nevjeran. Poslije toga mi je rekla: “Budi ubuduće pametan i nemoj to da radiš” – otkrio je Perućica ranije za “Skandal”.

“Spakovao sam kofere i otišao”

Tako je on jednom prilikom otkrio pravu razlog raskida.

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– Dvije godine smo bili zajedno. Voljeli smo se. Ohladio sam se na kraju, zato smo se i rastali. Duže vrijeme to nije funkcionisalo, nije više to bilo to. Jedan dan sam rekao da ću da idem iz stana jer nema smisla. Vagao sam dugo kako to da uradim i pričao sam sa roditeljima. Tata mi je rekao da kada se jednom spakujem i odem, onda nema vraćanja – govorio je pjevač za Hajp TV i dodao:

– Kada sam odlazio, bilo je potresno. Nije mi ni malo bilo lako. Proveli smo dosta vremena zajedno, svašta prošli… Molila me je da ne idem, nakon mog odlaska smo ponovo pričali, pokušavao sam da je primirim. Nije više bilo prijatno, želio sam da se odvojim. Ali, gledao sam da je ne povrijedim, prosto nikada nisam takav čovjek. U nekim momentima ne možeš da ideš protiv sebe. Rastali smo se, bilo je bolno, možda više po nju nego po mene… – istakao je on.

“Neka svako prizna svoj grijeh”

Ljuba je na pitanje “Da li je tebe prevarila Aleksandra?” dao misteriozan odgovor.

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– Ja to ne znam. Ne mogu da kažem da sam vidio ili da sam siguran. Ona to zna i mora da prizna ako ima šta uopšte, ja nikada nikoga ne bih ofirao. Ja sam svoj grijeh priznao, neka prizna i ona svoj. Čak i da znam nikada ne bih govorio o tome, najiskrenije. Za sebe mogu da kažem, za druge ne. Meni niko nikada nije to rekao, a i da mi je rekao ne bih vjerovao dok to ne vidim svojim očima. Glupa je tema, to je bilo baš davno. Bili smo mladi, ona danas ima srećnu porodicu, djecu kao i ja sa druge strane i bezveze je pričati o tome uopšte – zaključio je pjevač tada, prenosi Kurir.