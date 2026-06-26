Kod nas ih obožavaju, a mehaničar tvrdi: Bježite od ovih polovnih njemačkih automobila

Audi A4 B6/B7 je poznat po rđi, nepouzdanom Multitronik mjenjaču i zahtevnim popravkama TDI motora.

Be-em-ve Serije 5 F10/F11 ima probleme sa turbodizel motorima (EGR hladnjak, lancima, pumpama), a popravke su izuzetno skupe.

Sanjate o njemačkom automobilu visoke klase, a budžet vam dozvoljava samo kupovinu polovnjaka?

Oprez! Nijedan model sa ove liste od stručnjaka nije dobio ocjenu veću od trojke, a razlog je uvijek isti - natprosječna kvarljivost. Iako je na tržištu polovnih vozila teoretski moguće pronaći dobar primjerak, u praksi je to ravno dobitku na lotou.

U saradnji sa iskusnim majstorima, iz Auto Świata analizirali su najpopularnije modele polovnjaka. Fokus je bio na vozilima koja su kod nas u vrhu tražnje, a među kojima je najteže izbjeći minu. Pored opšte pouzdanosti, u obzir su uzeti i faktori poput troškova održavanja, dostupnosti dijelova i ponašanja u vožnji. Prije nego što izbrojite novac, obavezno pročitajte koji su to najrizičniji modeli.

1. Be-em-ve Serije 5 (F10/F11): Bezvremenski dizajn, ali papreno održavanje

Generacija F10/F11 je trenutno najtraženija "petica" na tržištu polovnjaka. Ogromna ponuda, atraktivan izgled, vrhunski komfor i bogata oprema magnet su za kupce. Iako su cijene opale, budžet za kupovinu očuvanog primjerka i dalje zahtjeva ozbiljnu sumu (za dobar primjerak spremite od 15.000 do 20.000 evra), dok su cijene popravki ostale na nivou visoke klase.

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U poređenju sa prethodnikom (E60), ova serija je udobnija, veća i ima prostraniji prtljažnik (naročito karavan), ali je izgubila dio onog prepoznatljivog sportskog osjećaja u krivinama. Ipak, i dalje je vozački superiornija od "teškog" Audija A6.

Najveći rizici i kvarovi

Opasnost od požara: Najpoznatiji i najopasniji problem kod turbodizel motora jeste neispravan EGR hladnjak. Prije kupovine obavezno provjerite da li je vozilo prošlo kroz zvaničnu servisnu akciju!

Problematični dizelaši: Motori N47, B47 i N57 imaju fabričku manu sa razvodnim lancem i senzorom pritiska goriva, što može ozbiljno da ošteti elektroniku (ECU) i instalacije.

Nepouzdani benzinci: 2.0T (N20) pati od kvarova na lancu i pumpi za ulje, ima lošu kulturu rada i visoku potrošnju. Stariji atmosferski šestocilindrični motori (N53) imaju hronične probleme sa brizgaljkama.

Skupo ogibljenje: Popravke aluminijumskog prednjeg trapa i vazdušnog ogibljenja kod karavana (F11) koštaju pravo bogatstvo.

2. Audi A4 (B6/B7) - vječiti favorit sa skrivenim manama i problemima sa rđom

Ovaj automobil je godinama među najpopularnijim uvoznim polovnjacima na Balkanu. Kod ove generacije treba razlikovati stariji B6 (do 2004. godine) i restilizovanu B7 verziju. Ipak, pošto je riječ o starijim vozilima, stanje automobila i istorija održavanja daleko su važniji od same godine proizvodnje.

Ako baš želite ovaj model, preporučuju se benzinski motori 1.6 i 1.8T, dok je legendarni 1.9 TDI prihvatljiv samo ako ima stopostotno provjerenu istoriju, što je na našem tržištu prava rijetkost.

Suprotno mitu o vječnom Audijevom limu, ovaj model ozbiljno rđa na blatobranima, ivicama vrata i poklopcu prtljažnika.

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Katastrofalni menjači: Automatski Multritronic mjenjač je sinonim za skupu popravku, otkazivanje elektronike i hroničnu nepouzdanost.

Motorne mane: Rane verzije 2.5 TDI pate od habanja bregastih osovina. Kod motora 2.7 i 3.0 TDI zamjena razvodnog lanca je paprena jer se lanac nalazi sa strane mjenjača, pa motor mora kompletno da se vadi napolje.

Enterijer i elektronika: Česti su problemi sa pregorijevanjem piksela na instrument tabli, kao i otkazivanje podizača prozora i brava.

3. Be-em-ve Serije 3 (E90/E91/E92/E93) - omiljeni izbor omladine, ali i automehaničara

"Trojka" E90 je danas apsolutni hit među mlađim vozačima u Srbiji. Prethodna generacija (E46) uglavnom je dotrajala i podlegla rđi, pa je E90 logičan izbor. Moderniji je i udobniji, ali daleko od savršenog. I kod njega se javlja problem sa rđom na podvožju i poklopcu prtljažnika.

Pronalaženje dobrog primerka ovog automobila je rudarski posao. Ako kupujete, tražite starije benzinske šestocilindraše (N52) ili dizelaše starije generacije (M47/M57).

Najveći rizici i kvarovi

Potrošnja ulja i lanci: Benzinski 2.0 (N46) nemilosrdno troši ulje i pati od kvarova na Valvetronik sistemu. Noviji motori sa direktnim ubrizgavanjem (N43, N54) imaju osketljive pumpe visokog pritiska i brizgaljke.

Dizel zamke: Noviji dizel motori N47 i N57 pate od pucanja razvodnog lanca i stradanja ležajeva radilice, što može da dovede do totalne havarije motora, prenosi Blic.

Električni gremlini: Česti su kvarovi na električnim instalacijama, senzorima i otkazivanje zadnjeg brisača kod karavana.

4. Be-em-ve Iks-5 (E70) - luksuzni SUV koji vas može odvesti pravo u bankrot

Druga generacija modela X5 (E70) i njen kupe-brat X6 i dalje izgledaju moćno i privlače poglede. Međutim, ovi automobili danas na tržištu polovnjaka izazivaju ogroman strah kod kupaca. Razlog? Enormne kilometraže, ekstremno složena mehanika i skupi rezervni djelovi. Kada je ispravan, ovaj SUV nudi vrhunski pogon na sva četiri točka i komfor, ali pogrešan izbor motora pretvara ga u noćnu moru.

Jedina prava preporuka je 3.0 dizel (M57) proizveden do 2010. godine, koji je svjetlosnim godinama pouzdaniji od novijeg N57 motora.

Najveći rizici i kvarovi

Enterijer i prokišnjavanje: Svjetla koža u unutrašnjosti izuzetno loše stari, a panoramski krov je sklon prokišnjavanju, što redovno uništava skupocjenu elektroniku smještenu u patosu automobila.

Ludilo elektronike: Kompjuter često pali nasumične greške na instrument tabli zbog osjetljivih senzora i padova napona na akumulatoru.

X-Drive i ogibljenje: Pogon na sva četiri točka (xDrive) i zadnje vazdušno ogibljenje zahtjevaju redovno i skupo održavanje. Svako preskakanje servisa prethodnog vlasnika vi ćete platiti u hiljadama evra piše auto-swiat.p.