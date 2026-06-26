Popularna Srpkinja napušta Mundijal

Završena je bajka najmanje zemlje na Mundijalu. Kurasao je pobrao simpatije mnogih, a na kraju je sa istorijskim bodom, prvim u istoriji završio učešće na Svjetskom prvenstvu.

To znači kraj puta za srpskog zeta, Eloja Ruma. Golman Kurasaa i suprug poznate srpske influenserke Zorane Jovanović (Zorannah) je postao slavan nakon meča protiv Ekvadora kada je skupio 15 odbrana i bio najzaslužniji za prvi bod svoje zemlje na SP.

Oborio je rekord po broju odbrana u regularnom dijelu utakmice na SP, a stigao je na drugo mjesto vječne liste odmah iza rekordera Hauarda koji je nakon produžetaka imao 16 odbrana.

Oborio je rekord po broju odbrana u regularnom dijelu utakmice na SP, a stigao je na drugo mjesto vječne liste odmah iza rekordera Hauarda koji je nakon produžetaka imao 16 odbrana.

"Kakvo putovanje na Svjetskom prvenstvu! Hvala vam na nevjerovatnoj podršci. Neizmerno sam ponosan na ovaj tim", napisao je Rum koji je zajedno sa svojom suprugom postao velika zvijezda Mundijala.

Nakon nezaboravnog putovanja oglasila se Zorana koja je takođe bila u centru pažnje svjetske javnosti.

"Uspomene za cijeli život! Tako smo ponosni na tebe. Odlazimo s osmijesima jer smo sve uspjeli! Postigli smo gol, osvojili bod, imali smo netaknutu mrežu i oborili rekord sa najviše odbrana u 90 minuta (takođe smo natjerali cijeli svijet da se zaljubi u ovu momčad i zemlju)", poručila je Zorana.

Slavu pokupila i Zorana

Zorana je svojim objavama privlačila pažnju svjetske javnosti. Njene atraktivne fotografije našle su se na većini svjetskih portala, tako da se može reći da je zahvaljujući svom suprugu i ona pokupila slavu na Svjetskom prvenstvu. Nalazila se i na nekim anketama za najzgodniju vagsicu na Mundijalu.

Eloj i Zorana su u vezi od 2023. godine, a ove godine se desilo i vjenčanje. Vjeridba je pala prošle godine, a početkom ove godine su potvrdili su stali na ludi kamen.Nakon poraza od Njemačke (1:7) morala je odgovarati kritičarima na društvenim mrežama.

"Za sve koji su izdvojili vrijeme da pogledaju utakmicu i pošalju pozitivne vibracije - hvala vam. Vaša podrška znači puno. Za drugu polovicu - informišite se. Reprezentacija Kurasaoa nije postojala prije 2011. godine. Moj suprug nije Superman, ne igra individualni sport. On je jedan od 11", branila je tada supruga.

A nakon epskog izdanja protiv Ekvadora je bila je jasna.

"Pokazao si svima ko si", kratko je napisala Zorana.

Zorana je jedna od najpoznatijih i najuticajnijih srpskih influenserki i jutjuberki, pionirka modnog blogovanja na ovim prostorima. Na Instagramu ima blizu 800.000 pratilaca.