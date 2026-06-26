Minić: Zgrožen sam snimkom paljenja zastave Republike Srpske

Zgrožen sam snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžehedinske zločine nad Srbima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Ovolika mržnja nikome ne donosi dobro, posebno ne onima koji insistiraju ostanak Srba u državnoj zajednici zvanoj BiH. Zastavu Republike Srpske, koja je uvijek bila na strani pravde i istine, nije osporio čak ni Ustavni sud BiH koji je decenijama radio isključivo protiv mog naroda. Republika Srpska neće vraćati mržnjom ali hoćemo nastaviti proces donošenja zakonskog rješenja kojim će biti zabranjena ratna zastava tzv. Armije BiH, kao simbola koji kod mnogih budi bolna sjećanja i produbljuje podjele", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

BiH Skandal! Skinuli zastavu Srpske sa jarbola, pa je zapalili

Podsjećamo, na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske, uz povike "Alahu ekber" i psovke.