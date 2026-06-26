Garda Panteri traži zabranu ratne zastava tzv. Armije BiH: Mora biti ukinuta

Udruženje veterana Garda Panteri, nakon konsultacija sa brojnim boračkim organizacijama, porodicama poginulih, logorašima i vojnim komandantima, pokreće zvaničnu inicijativu pred institucijama Republike Srpske za trajnu zabranu ratne zastave sa ljiljanima na teritoriji Srpske.

Iz Udruženja poručuju da je ova ratna zastava takozvane Republike BiH simbol pod kojim se tzv. Armija BiH borila protiv Vojske Republike Srpske, te da su pod njom počinjeni stravični ratni zločini i etničko čišćenje Srba, što je rezultiralo gotovo etnički čistom Federacijom BiH.

"Zastava sa ljiljanima budi gorak ukus kod svakog Srbina u Republici Srpskoj, a posljednje provokacije ovim obilježjem predstavljaju kap koja je prelila čašu. Pojavljivanje ove zastave na teritoriji Srpske izaziva opravdani gnjev i duboku uznemirenost stanovništva. Osim toga, ova zastava nema nikakav pravni status i to je jedan od ključnih razloga zašto mora biti ukinuta", navodi se u saopštenju Garde Panteri.

Udruženje ukazuje i na dvostruke aršine u Federaciji BiH, gdje su zastava i svi simboli koji podsjećaju na Republiku Srpsku praktično zabranjeni, što je dodatni razlog da institucije Srpske reaguju na adekvatan način.

Veterani upozoravaju da se ratna zastava sa ljiljanima u posljednje vrijeme nelegalno koristi na pojedinim ceremonijama u Republici Srpskoj i naglašavaju da je reakcija nadležnih organa neophodna i hitna.

"Upućujemo inicijativu institucijama Republike Srpske da pronađu pravni mehanizam, u vidu uredbe ili zakona, kako bi zastava sa ljiljanima bila trajno i strogo zabranjena na teritoriji Republike Srpske", zaključuje se u saopštenju Udruženja veterana „Garda Panteri“.