Trišić Babić: Srpska i danas kaže "da" Dejtonu, ali "ne" bonskim ovlaštenjima

Republika Srpska i danas kaže "da" Dejtonu, ali "ne" bonskim ovlaštenjima, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Dodaje da je Srpska postala partner koji se uvažava, čija se riječ čuje, čiji se argumenti razumiju.

"Postali smo poželjna i privlačna destinacija za brojne investitore. Politički uspjeh, prati i ekonomski uspon. Za Srpsku dolaze dobre godine", ističe ona