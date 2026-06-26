Trišić Babić: Srpska i danas kaže "da" Dejtonu, ali "ne" bonskim ovlaštenjima

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska i danas kaže "da" Dejtonu, ali "ne" bonskim ovlaštenjima, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.
Dodaje da je Srpska postala partner koji se uvažava, čija se riječ čuje, čiji se argumenti razumiju.
"Postali smo poželjna i privlačna destinacija za brojne investitore. Politički uspjeh, prati i ekonomski uspon. Za Srpsku dolaze dobre godine", ističe ona
Republika Srpska i danas kaže "da" Dejtonu, ali "ne" bonskim ovlaštenjima.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) June 25, 2026
Kažemo "da" evropskim integracijama, a "ne" gubljenju identiteta i unižavanju Republike.
Srpska nikada nije imala bolju poziciju u međunarodnim okvirima.
Postali smo partner koji se uvažava, čija se riječ… pic.twitter.com/cqvrBeu4VF
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