Dodik: Naše cipele vuku 49 odsto BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ni on kao ni srpski narod niti Republika Srpska nisu neprijatelji bošnjačko-muslimanskom narodu, ali da će u slučaju nepoštivanja Dejtonskog sporazuma i nastavka nasilne centralizacije povući sa sobom 49 odsto BiH.

Dodik je naveo da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva centralizovana BiH na način koji nude bošnjački lideri.

"Mi Srbi takvu BiH nećemo, a oni su zbog toga ljuti. Lider SDA Bakir Izetbegović je u našim međusobnim razgovorima uvijek govorio – `ne možete otići, možete samo na cipelama ponijeti malo zemlje koja se uhvati`. Uvijek sam njemu i drugima na to odgovarao – imamo cipele koje vuku 49 odsto BiH", naglasio je Dodik.

On je istakao da je sarajevskim liderima uvijek problem što Republika Srpska i Srbi ne prihvataju njihove koncepcije.

"Oni nikada, a mogli su, nisu ponudili nijedno minimalno i održivo rješenje kada je riječ o Srbima u BiH. Uvijek su smatrali da trebaju doći u poziciju centralizovane Bosne u kojoj će se sve rješavati po principu `jedan čovjek – jedan glas` i Srbe pretvoriti u dramatičnu manjinu u kojoj ništa ne bi mogli da odlučuju. Pošto Srbi to ne bi mogli trpjeti, većina njih bi iscurila iz BiH, a Bošnjaci bi ovd‌je doveli svoje migrante iz arapskog svijeta kao što su uradili i na sarajevskoj Ilidži", upozorio je Dodik.

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On je konstatovao da je srpski faktor, uprkos bošnjačkim i stranim pritiscima, uvijek insistirao na poštovanju Ustava BiH.

"Ja sam svojevremeno uzeo da predvodim srpski narod u trenutku njegove najstrašnije etničke i civilizacijske satanizacije, degradacije i ponižavanja. Smatrao sam da to sve treba da izdržim i popravim negativnu priču o Srbima. Sada smo došli u situaciju da bar onima kojima je stalo, ne moramo te stvari da objašnjavamo. Dakle, mi smo danas ovd‌je u BiH ugroženi hrišćani od `sećijskog` Sarajeva. Ugroženi smo njihovim nametanjima čiji je cilj oduzimanje prava srpskog naroda i njihovo prenošenje na nivo BiH", istakao je Dodik.

On je pojasnio da je evropska ideja, koju protežiraju bošnjački prvaci i njihovi strani saveznici, opasna za srpski narod.

"Bakir meni danas kaže – `prekidaš BiH put u NATO i evrointegracije`. Odgovorio sam mu – šta je istina - je li NATO bombardovao Srbe? Imamo li mi karakter – imamo. Dakle, neću tamo zbog toga što su nas bombardovali i osiromašenim uranijumom. Bošnjački stav ne mora biti i naš, nisu nam isti interesi. Imali ste Dejtonski sporazum, zašto ste ga srušili i njegov Ustav? A mi nikada nećemo da prihvatimo promjenu Ustava. To je srpski narod razumio, podržao i sada smo u poziciji u kojoj smo nezaobilazan faktor", istakao je Dodik za prnjavorsku TV K3.

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Dodik je rekao da neće uspjeti bilo kakve namjere da se Srbi u BiH neopravdano etiketiraju kao "genocidni", iako je istina da su ih ostali narodi na ovim prostorima "pobili gd‌je god su stigli".

"Mi i danas, poštujući Dejtonski sporazum, čuvamo mir. S druge strane, bošnjački političari pričaju o ratu. Ja nikad nisam dao nijedan razlog za rat, interesuje me samo Republika Srpska i to je njima krivo. Ništa nisu učinili da se Srbi ovd‌je osjećaju bar malo komotno, već čine sve da omalovaže i ukinu Srpsku", naveo je Dodik.

On je rekao da Republici Srpskoj odgovara činjenica ako političari u Sarajevu i određeni njihovi strani mentori nisu shvatili geopolitičke promjene u svijetu i realnu situaciju u BiH.

"Oni ili su glupi ili neće da razumiju da Srbi, što se tiče države i politike, gledaju smisao, a ne kojekakve reformske agende, račune i kredite. Nikada im neće proći agende, uglavnom štetne za Srpsku, a kroz koje žele da polako ukinu nadležnosti koje su ostale Republici. Naravno, nismo savršeno društvo, ali ako hoćete da nas kritikujete, onda nas ponekad morate razumjeti", kaže Dodik.

On je naveo da je Banjaluka srpska, a Sarajevo muslimansko nakon što su iz tog grada nasilno istjerali sve Srbe.

"Kako god, Republika Srpska nikada u svojoj istoriji nije imala bolje brojke i stabilniji sistem. Srpska u ovom trenutku plaća zdravstvenim radnicima na godišnjem nivou 950 miliona KM, a obrazovnim i kulturnim radnicima na svim nivoima 1,1 milijardu KM. Srpska isplaćuje redovno godišnje 2,27 milijardi KM za penzije. Nema zastoja i najmanje smo zaduženi", rekao je Dodik.

Dodik smatra da, u skladu sa aktuelnim smanjivanjem cijena goriva, treba da pojeftine i namirnice i određene usluge.

On je napomenuo da je poskupljenje naftnih derivata bilo posljedica sukoba SAD i Irana, ali da je Republika Srpska odlučila da ne ukida akcize kako bi se mogli graditi putevi.

"Svi su tada požurili da podignu cijene, prehrambenih namirnica i ostalog. Sada kada pada cijena niko ne smanjuje te cijene. Sada pravimo plan u vezi sa tom situacijom. Tačno se može izračunati cijena", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da izrazito cijeni napore i trud domaćih poljoprivrednih proizvođača, prenosi Srna.