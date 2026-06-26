Predrag Gojković ponovo zalio biljke mlijekom ispred banjalučkog Vodovoda

Autor:Stevan Lulić
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Predrag Gojković, ogorčeni mještanin Barlovaca, naselja koje danima nema vode, ponovo je izrazio revolt zbog ovog problema prosipajući mlijeko ispred banjalučkog Vodovoda.
Podsjećamo, Gojković je prvi put prosipao mlijeko ispred Vodovoda prekjuče, kada je poručio da zbog restrikcija vode ne može da opere posude u kojima ga drži.
Gojković u jutarnjem programu Alternativne televizije najavio ovaj postupak, naglašavajući da će mlijekom zaliti cvijeće ispred Vodovoda.
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Ironično je rekao da se nada da vode neće biti bar još dva mjeseca, kako bi mještani mogli i dalje da se kupaju u buradima stare vode.
"Četvrti dan nemamo vode, ali mi smo se pripremili. Voda u ovim buradima je stara četiri dana, tu se umivamo, peremo ruke i koristimo je za higijenu. Svaki dan je sve više bakterija u njoj, ali eto, izgleda da to tako odgovara našoj koži i zdravlju. Mi se svi nadamo da vode neće biti naredna dva mjeseca, kako bismo utvrdili naše kožne bolesti. Bio sam u 'Vodovodu' kod direktora i zamolio ga da ne pušta vodu naredna dva mjeseca dok traju ove vrućine. On je rekao da će nam izaći u susret, pa sam mu ja, u znak zahvalnosti, odlučio ponovo doći pred preduzeće i zaliti im cvijeće kozjim mlijekom, koje ne mogu koristiti jer su kante prljave. Čuo sam da cvijeće bolje uspijeva kada se zalije prirodnim kozjim mlijekom", rekao je kroz revolt i sarkazam za ATV mještanin Barlovaca Predrag Gojković.
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