Banjaluka: Gdje je 10 miliona od vodovoda koji je trebao biti završen 2022. godine?

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Priječani David Ponorac poručuje gradskim vlastima u Banjaluci da prestanu sa izgovorima i prebacivanjem odgovornosti, te da iznađu rješenje za vodosnabdijevanje 20.000 građana.

On se osvrnuo na vanrednu situaciju koja je proglašena u potkozarskim selima i restrikcijama vode, te poručio da ovo nije elementarna nepogoda.

"Štab za vanredne situacije je dužan glasanjem da obavijesti gradonačelnika da napravi prijedlog za proglašenje vanredne situacije. Vanrednu situaciju proglašava gradonačelnik Banjaluke, a ona se proglašava u elementarnim nepogodama koje su neizbježne, nije ih moguće spriječiti, a ugrožavaju normalan život građana. Ovo nije elementarna nepogoda, ili ono što možemo čuti njihov izgovor (gradske administracije i Vodovoda Banjaluka) da je prekomjerna potrošnja i ove godine zbog nekoliko vikendaša dovela građane jednog velikog dijela Banjaluke do restrikcija u vodosnabdijevanju. Čekajte, ako smo i prošle i pretprošle godine imali probleme sa vodosnabdijevanjem, ako smo imali restrikcije, onda ove godine nije prekomjerna potrošnja i ne može nekoliko vikendaša da napravi toliki problem, već niste dobro projektovali potrošnju vode za ovaj period. Ovo nije ni sušan period jer smo imali kiše, samo prije nekoliko dana u Banjaluci je padala kiša", rekao je Ponorac.

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Upitao je zašto nije završen projekat vodosnabdijevanja ovog područja koji je trebalo da bude završen još 2022. godine, a za koji je više od 10 miliona maraka obezbijeđeno iz sredstava EBRD-a.

"Što se tiče projekta, EBRD kredit od preko 10 miliona maraka je doznačen, kako čujemo, Igor Radojičić koji je sada zamjenik predsjednika PSS pokreta je potpisao kredit, i Draško Stanivuković i njegova administracija su trebali da završe projekat Voda 2 i Voda 3 u 2021. i 2022. godini. Šta je sa tim kreditom, da li mi vraćamo rate i plaćamo kamate i zašto voda nije završena?", ističe Ponorac za ATV.

Šest godina na vlasti, kaže Ponorac, ne daje gradskoj administraciji da krivicu svaljuje na građane.

"Mi imamo gradsku administraciju koja je nevjerovatna kada su u pitanju izgovori, ali dajte da jednom vidimo rješenja. I ono što uradite normalan čovjek treba da pohvali, ali nemojte da se bavite izgovorima, nemojte da krivite građane. Šest godina vodite grad, trebali ste obezbijediti uslove da se završi normalno vodosnabdijevanje za potkozarska sela i 20.000 Banjalučana", rekao je on.

Kompletan razgovor pogledajte u video prilogu.