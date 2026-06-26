Šibarević za ATV: Apelujemo da se problem sa vodosnabdijevanjem riješi

Mještani Donje Piskavice već duže vrijeme prolaze kroz pravu agoniju zbog katastrofalnog vodosnabdijevanja, iako je pitanje vode jedno od najosnovnijih životnih pitanja za svaku lokalnu zajednicu.

"Nažalost, ovakva situacija se ponavlja praktično od 2024. godine, kada smo imali period u kojem je nestašica zaista dugo trajala. Bitno je napomenuti da smo prošle godine, kada su temperature takođe bile iznad 30 stepeni, imali urednu isporuku vode u svim dijelovima Piskavice. Danas je, evo, već peti dan kako mještani na kompletnom području Piskavice imaju ozbiljne probleme sa vodosnabdijevanjem", izjavio je za ATV predsjednik Savjeta mjesne zajednice Donja Piskavica Aleksandar Šibarević.

Šibarević je izrazio veliko razočarenje zbog činjenice da se nadležni ne pojavljuju u javnosti kako bi ponudili rješenja i odgovorili na opravdana pitanja građana.

"Razočaran sam što sam jutros jedini gost u studiju. Očekivao sam da će tu biti neko iz Gradske uprave, neko iz 'Vodovoda' ili neko od odbornika. Mi možemo pričati o problemima, ali nemamo mehanizam da ih riješimo. Možemo samo apelovati. I apelovaćemo i preklinjati da se ovaj problem konačno riješi, jer je puno nejasnoća. Mještane interesuje jedna od osnovnih potrepština koja im nedostaje u 21. vijeku, a to je voda", poručuje Šibarević.

Sistem građen bez dugoročnog plana, na snazi restrikcije

Na pitanje kako se stanovnici ovog dijela Banjaluke snalaze u tropskim danima, Šibarević ističe da se ljudi dovijaju kako znaju i umiju.

Dodaje da dio mještana koji se snabdijeva sa sistema „Crno vrelo“, odnosno naselja Keserovići i Zrnići, trenutno ima vodu, ali da je ostatak mreže u kolapsu zbog lošeg planiranja u prošlosti.

Kako posebno naglašava, sistem se gradio bez dugoročne vizije, što sada dolazi na naplatu, pa je danas, kao i sva potkozarska sela, i Piskavica obuhvaćena restrikcijama.

"Zasjedao je štab, zasjedala je uprava i donesena je odluka o redukcijama na parne i neparne dane. Po meni, to i jeste jedan od problema, jer mještani imaju nedoumice oko toga šta to tačno znači. Piskavica je trenutno u takvom sistemu redukcija da vodu imamo praktično svaki drugi dan, odnosno svaki neparni datum", zaključio je Šibarević za ATV, upućujući još jedan hitan apel nadležnima da se konačno uključe u rješavanje ove krize.