Drama na poznatom crnogorskom ljetovalištu: Zmija među dječijim igračkama

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je izazvao brojne reakcije korisnika. Na Instagramu je objavljen sadržaj na kojem se vidi zmija kako se kreće među dječijim igračkama ostavljenim na pijesku na plaži u Bečićima.

Na snimku se može primjetiti kako gmizavac prolazi pored kantica, lopatica i drugih igračaka, dok osoba koja snima bilježi neobičan prizor sa bezbjedne udaljenosti. Nije poznato kada je video tačno nastao, niti o kojoj vrsti zmije je riječ.

Objava je brzo privukla pažnju korisnika Instagrama, a u komentarima su se nizale različite reakcije – od iznenađenja do poziva na dodatni oprez, posebno roditeljima sa malom djecom.

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Prisustvo zmija u priobalnim područjima nije neuobičajeno, naročito tokom toplih ljetnih dana, kada se mogu pojaviti u potrazi za zaklonom ili hranom. Stručnjaci savjetuju da se zmijama ne prilazi, da se ne pokušava njihovo hvatanje ili tjeranje, već da se, ukoliko predstavljaju opasnost za ljude, o tome obavijeste nadležne službe.

Iako je ovakav prizor rijetkost na prometnim plažama, on je podsjetnik da je tokom boravka u prirodi i na otvorenom uvijek poželjno obratiti pažnju na okolinu, posebno kada su u blizini djeca.

(B92)