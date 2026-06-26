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Dnevni horoskop za 26. jun: Djevice dobro da se pripaze, a šta vas očekuje?

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 07:39

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Хороскоп
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Bikovi treba da iskoriste dobar trenutak za rješavanje sitnica koje već dugo odlažu.

Ovan

Danas ćete imati više energije nego inače i lako ćete završavati obaveze koje ste odlagali. Na poslu ili u privatnom životu moguće je iznenađenje koje će vas podstaći na akciju. U ljubavi budite strpljivi i ne donosite zaključke na brzinu.

Bik

Fokus će vam biti na finansijama i praktičnim pitanjima. Dobar je trenutak za planiranje troškova i rešavanje sitnih problema koji vas opterećuju. Partner ili bliska osoba pokazaće vam koliko joj značite.

Blizanci

Bićete komunikativni i lako ćete privlačiti pažnju ljudi oko sebe. Jedan razgovor mogao bi da vam donese zanimljivu poslovnu ili privatnu priliku. Veče je idealno za druženje i opuštanje.

Rak

Emocije će danas biti izraženije nego obično, ali ćete uspjeti da zadržite unutrašnji mir. Posvetite više vremena sebi i aktivnostima koje vas ispunjavaju. Moguća je lijepa vijest od člana porodice.

Lav

Danas ćete željeti da budete u centru pažnje, a okolnosti će vam ići na ruku. Vaša harizma može vam pomoći da ostvarite važan dogovor. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak koji će vam popraviti raspoloženje.

Djevica

Pred vama je dan pogodan za organizaciju i rešavanje praktičnih zadataka. Ne dozvolite da vas sitne greške drugih izbace iz takta. Veče donosi priliku za odmor i punjenje baterija.

Vaga

Društveni život biće u prvom planu i lako ćete uspostavljati nove kontakte. Neko bi mogao da vam uputi zanimljiv predlog koji vrijedi razmotriti. U emotivnim odnosima vladaće više harmonije nego prethodnih dana.

Škorpija

Intuicija će vam biti posebno naglašena i pomoći će vam da donesete dobru odluku. Moguće su promjene u planovima, ali će se na kraju pokazati korisnim. U ljubavi otvoren razgovor rješava nedoumice.

Strijelac

Poželjećete da unesete nešto novo u svakodnevicu i istražite drugačije mogućnosti. Dobar je trenutak za učenje, putovanja ili planiranje budućih ciljeva. Partner će cijeniti vašu iskrenost i optimizam.

Jarac

Poslovne obaveze zahtijevaće dodatnu disciplinu, ali ćete uspješno držati sve pod kontrolom. Finansijska situacija ide u pravcu koji vam uliva više sigurnosti. Uveče pronađite vrijeme za opuštanje i odmor.

Vodolija

Dan donosi zanimljive susrete i neočekivane ideje. Bićete inspirisani da pokrenete nešto novo ili da promijenite ustaljenu rutinu. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja.

Ribe

Obratite pažnju na detalje jer će vam upravo oni pomoći da izbjegnete nesporazume. Kreativnost će biti vaš najveći adut tokom dana. Veče donosi mirnu atmosferu i priliku za emotivno zbližavanje sa dragom osobom.

(Mondo)

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