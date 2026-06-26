Ćevapi 10, noćenje 70 KM na moru, a ne treba ni pasoš

Uprkos opštem trendu poskupljenja duž cijele jadranske obale, jedini bosanskohercegovački grad na moru, Neum, i dalje važi za jedno od najpovoljnijih ljetovališta u regionu.

Analize tržišta i ponuda na platformama za rezervaciju smještaja pokazuju da su cijene usluga i noćenja blago porasle u odnosu na prethodne godine, ali je odmor u Neumu i dalje znatno povoljniji nego u brojnim susjednim destinacijama.

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Turistički radnici i ugostitelji spremno dočekuju vrhunac sezone, a procjene pokazuju da je za ugodan odmor potrebno izdvojiti znatno manje novca nego na većem dijelu Jadrana.

Za osnovne troškove, koji uključuju smještaj, prehranu i svakodnevne potrebe, dvije osobe tokom špice sezone u prosjeku trebaju izdvojiti između 80 i 140 evra dnevno. Kada se taj iznos preračuna na sedmodnevni odmor, parovima je potrebno između 560 i 980 evra.

Naravno, konačni troškovi zavise od navika gostiju, izbora restorana te kategorije smještaja.

Noćenje od 70 KM

Cijene smještaja razlikuju se u zavisnosti od udaljenosti od mora. Apartmani za dvije osobe tokom glavne sezone najčešće koštaju između 50 i 70 evra po noćenju.

Za goste skromnijih zahtjeva moguće je pronaći smještaj već za 35 do 45 evra, dok luksuzniji objekti uz samu obalu ili s panoramskim pogledom na more dostižu cijene od 150 evra i više za jednu noć.

Porodice imaju nešto drugačiju računicu.

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"Porodice koje traže smještaj za tri ili četiri osobe trebaju računati na trošak od oko 140 do 235 KM (70 do 120 evra) po noćenju, u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i udaljenosti od plaže", navodi portal Sarajevo.ba.

Stabilne cijene hrane i pića

Dodatni adut Neuma jesu cijene u restoranima i kafićima, koje su i dalje osjetno niže nego na hrvatskoj obali.

Jutarnja kafa u većini ugostiteljskih objekata košta između jedne i dvije i po marke, dok se cijena pice uglavnom kreće od 12 do 20 KM. Za porciju ćevapa potrebno je izdvojiti između 10 i 16 KM, dok se riblji specijaliteti i jela od morskih plodova, zavisno od restorana, kreću od 20 do 50 KM po obroku.

Parovi koji se odluče za večeru u restoranu za kompletan obrok s pićem najčešće će platiti između 40 i 80 KM.

Dodatna prednost za turiste koji sami pripremaju hranu jeste činjenica da su cijene osnovnih životnih namirnica u trgovinama uglavnom na nivou ostatka Bosne i Hercegovine, što omogućava značajne uštede tokom odmora.

Parking bez dodatnih troškova

Važna stavka za goste koji dolaze automobilom jeste i parking. Dnevna karta u prosjeku košta između 10 i 14 KM.

Ipak, brojni iznajmljivači apartmana i hoteli u Neumu gostima nude besplatno parking mjesto u okviru cijene smještaja, što može predstavljati značajnu uštedu tokom višednevnog boravka.

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Prema procjenama turističkih radnika, upravo kombinacija pristupačnih cijena smještaja, povoljne ugostiteljske ponude i relativno niskih troškova svakodnevnog života čini Neum jednom od najisplativijih destinacija za ljetovanje na Jadranu.