Ukinute zabrane: Nastavlja se izvoz piletine iz BiH

Suspenzija na izvoz pilećeg mesa iz BiH koje je trebalo da potraje najduže 30 do 40 dana pretvorila se u zabranu dugu čak četiri mučna mjeseca. Zabrana se i zvanično ukida 30. juna i tada bi, nakon rekordne pauze, prvi kamioni sa piletinom trebalo da se upute ka Evropskoj uniji.

Ova vijest obradovala je i Đuru Cvijića, predstavnika peradara i farmera sa višedecenijskim iskustvom u tovljenju pilića. Godišnje se na njegovoj farmi uzgoji oko 400 hiljada pilića.

"Za nas je to bio problem što nije moglo doći na vrijeme klanje pilića i došlo je do poskupljenja hranjenja pilića. Hoću reći pile je pojelo hrane više nego što je planirano, tj. dozvoljeno. Tako da je na naš račun to dosta palo pa je svako potrošio još 5,6,7, 8 tona preko hrane , to ti je 2-3.000 ili 7 do 10.000 u minus“, rekao je farmer i ratar Đuro Cvijić.

Za 4 mjeseca koliko je trajala zabrana izvoza kompanija "Perutnina Ptuj S", koja je u kooperantskom odnosu sa većinom većih peradara pa i našim domaćinom, trebalo je da u Evropsku uniju izveze čak 1863 tone piletine.

Rješenje se moralo hitno pronaći. Veći dio mesa izvezen je u Crnu Goru, dosta piletine je odvezeno u Bačku Topolu, a ostatak mesa je silom prilika, morao da bude zamrznut i adekvatno uskladišten. Niko se nije nadao da će tako dugo potrajati zabrana izvoza, a mi smo za to vrijeme radili kao da je stanje normalno, priča direktor "Perutnine Ptuj S" Velibor Popović.

„Sad će neko reći zašto vi niste smanjili proizvodnju. Mi smo se iz više razloga odlučili , da to nije dobro. Prvo fiksni će troškovi porasti ako to uradimo. Pored troškova koje već imamo između ostalog tu su i kooperanti. Ako je neko napravio novu farmu on računa na svoja redovna primanja. Najlakše je reći nećemo vas useliti sljedećeg mjeseca, ali tako ulazimo u neku drugu krizu“, rekao je direktor kompanije „Perutnina Ptuj S“.

"Sve smo preduzeli što je od nas traženo, radili po svim protokolima kako bi se suspenzija što prije ukinula, ali je zabrana ukinuta tek sada, bez obrazloženja zašto je to sve tako dugo trajalo", kaže za našu televiziju pomoćnik ministra za veterinarstvo.

„ Živinarska proizvodnja je vrlo organizovana proizvodnja. Ljudi planiraju svoju proizvodnju i na osnovu tih izvoznih statusa za koji smo se izborili, niko nam taj status nije dao tek tako.ovo su poprilično zahtjevna tržišta , velika je konkurencija znači, različiti proizvođači iz drugih zemalja“, rekao je Njegoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.

Evidentno je da živinarski sektor pravi značajne iskorake u proizvodnji i za sada je jedini sektor koji ostvaruje suficit izvoza u odnosu na uvoz, a to jedino moguće jedino ostvariti i zadržati visokim kvalitetom mesa, pilićima uzgojenim po najvišim standardima.