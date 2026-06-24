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Nijemci krenuli trbuhom za kruhom: Dvije trećine razmišlja o poslu u inostranstvu

24.06.2026 20:24

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Нијемци кренули трбухом за крухом: Двије трећине размишља о послу у иностранству
Foto: Envato/SpaceOak

Dvije trećine radnika u Njemačkoj posao u inostranstvu vidi kao mogućnost, a najpoželjnije destinacije su SAD, Velika Britanija i Švajcarska.

Dvije trećine radnika u Njemačkoj razmišlja o poslu u inostranstvu

Dvije trećine radnika u Njemačkoj prihvata posao u inostranstvu kao realnu mogućnost, pokazalo je istraživanje instituta za istraživanje tržišta Apinio (Appinio) za sajt za zapošljavanje Indid (Indeed).

SAD, Velika Britanija i Švajcarska najpoželjnije destinacije

Prema rezultatima ankete, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švajcarska nalaze se na vrhu liste najpoželjnijih destinacija za radnike iz Njemačke.

Istraživanje je pokazalo da je jedna trećina ispitanika već uputila konkretne upite za posao u inostranstvu. Istovremeno, interesovanje za SAD je, kako se navodi, nedavno opadalo.

Odlazak radnika kao signal nezadovoljstva

"Ako dvije trećine zaposlenih razmišlja o odlasku, to treba shvatiti i kao znak nezadovoljstva uslovima kod kuće", rekla je ekonomistkinja Indida Virdžinija Zondergeld, prenosi dpa.

Ona je dodala da je međunarodna mobilnost u osnovi dobrodošla, ali da političari i poslodavci treba ozbiljno da shvate ove signale.

"Političari i poslodavci treba ozbiljno da shvate ove signale. U dijalogu sa zaposlenima moraju se stvoriti novi podsticaji za rad u Njemačkoj, poboljšati uslovi rada i talentovanim ljudima dati stvarni razlozi da ostanu", rekla je Zondergeld.

Visoka primanja i veća spremnost za odlazak

Želja za radom u inostranstvu posebno je izražena među osobama sa visokim primanjima.

Oko polovine onih sa neto prihodom domaćinstva većim od 6.000 evra mjesečno već se prijavilo za poslove u inostranstvu ili istražuje strano tržište rada.

Ipak, velika većina ispitanika ne želi trajno da ostane u inostranstvu. Raspon želja kreće se od nekoliko mjeseci do više godina.

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Posao u inostranstvu

Njemačka

Velika Britanija

Švajcarska

Tržište rada

ekonomija

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