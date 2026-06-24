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Policija ispred kafića na Zvezdari nije zatekla čaure

24.06.2026 19:50

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Полиција испред кафића на Звездари није затекла чауре
Foto: Tanjug/AP

Policija na mjestu navodne pucnjave na Zvezdari nije pronašla tragove obračuna niti zatekla povređene, nezvanično saznaje Telegraf!

Nekoliko građana, podsetimo, prijavilo je oko 16 sati da je maskirani napadač ispalio nekoliko hitaca ispred jednog kafića, međutim, policija nije zatekla povređene, a nije pronašla ni tragove krvi ili čaure. Gosti obližnjeg kafića, kako nezvanično saznajemo, čuli su nešto nalik na pucnjavu, ali niko od njih nije video muškarca koji je navodno pucao. Na snimcima nadzornih kamera lokala u okolini navodno se vidi samo grupa mladića koja protrčava u tom trenutku dok se naoružani napadač ne vidi.

Istraga i dalje traje i trenutno se proveravaju snimci kamera iz kafića.

(Telegraf)

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Zvezdara

Pucnjava

Beograd

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