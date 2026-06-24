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Pucnjava u Beogradu: Napadač nosio fantomku i pancir, pobjegao autom

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 18:04

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Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

Uznemireni građani koji su se danas popodne zatekli u Bulevaru kralja Aleksandra svedočili su pravoj drami kada su se začula dva glasna pucnja. Prema riječima očevidaca, na ulici je odmah nastala panika, a viđen je maskirani muškarac kako utrčava u beli automobil i beži sa lica mjesta.

Kako su istakli preplašeni očevici koji su se zatekli na licu mjesta, u jednom lokalu je od‌jednom od‌jeknulo nekoliko hitaca, što je izazvalo opštu paniku i stampedo među prisutnim gostima i prolaznicima.

"Bilo je strašno, ljudi su počeli da bježe i da se sklanjaju pod stolove. Napadač je odmah nakon ispaljenih metaka istrčao iz kafića i pobjegao u nepoznatom pravcu", navodi izvor sa lica mjesta, piše Telegraf.

Policija na nogama, traga se za jednim vozilom

Prolaznici navode da se bijeli reno velikom brzinom udaljilo u pravcu Cvetkove pijace, a prema prvim informacijama sa terena, u ovom incidentu na sreću nema povrijeđenih osoba.

Napadač je nosio fantomku i pancir.

Jake policijske snage su odmah alarmirane i blokirale su ovaj deo grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim na osnovu opisa koji su dali preplašeni svjedoci.

Građanima i jedinicama na terenu savjetuje se visok stepen opreza jer se pretpostavlja da je napadač i dalje naoružan. Detalji o stanju učesnika incidenta, kao i tačni motivi ove filmske pucnjave, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a policija češlja svaki kutak Zvezdare.

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Pucnjava

Beograd

Zvezdara

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