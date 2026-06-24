Pucnjava u Beogradu: Napadač nosio fantomku i pancir, pobjegao autom

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Uznemireni građani koji su se danas popodne zatekli u Bulevaru kralja Aleksandra svedočili su pravoj drami kada su se začula dva glasna pucnja. Prema riječima očevidaca, na ulici je odmah nastala panika, a viđen je maskirani muškarac kako utrčava u beli automobil i beži sa lica mjesta.
Kako su istakli preplašeni očevici koji su se zatekli na licu mjesta, u jednom lokalu je odjednom odjeknulo nekoliko hitaca, što je izazvalo opštu paniku i stampedo među prisutnim gostima i prolaznicima.
"Bilo je strašno, ljudi su počeli da bježe i da se sklanjaju pod stolove. Napadač je odmah nakon ispaljenih metaka istrčao iz kafića i pobjegao u nepoznatom pravcu", navodi izvor sa lica mjesta, piše Telegraf.
Prolaznici navode da se bijeli reno velikom brzinom udaljilo u pravcu Cvetkove pijace, a prema prvim informacijama sa terena, u ovom incidentu na sreću nema povrijeđenih osoba.
Napadač je nosio fantomku i pancir.
Jake policijske snage su odmah alarmirane i blokirale su ovaj deo grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim na osnovu opisa koji su dali preplašeni svjedoci.
Građanima i jedinicama na terenu savjetuje se visok stepen opreza jer se pretpostavlja da je napadač i dalje naoružan. Detalji o stanju učesnika incidenta, kao i tačni motivi ove filmske pucnjave, za sada nisu zvanično potvrđeni.
Istraga je u toku, a policija češlja svaki kutak Zvezdare.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
4 h0
Srbija
1 d0
Region
1 d0
Svijet
1 d0
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
5 h0
Srbija
6 h0
Najnovije
21
11
21
03
20
56
20
51
20
49
Trenutno na programu