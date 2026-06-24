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Bunt pred Vimbldon zbog novca – Đoković u ovome nije uz kolege

24.06.2026 20:00

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Бунт пред Вимблдон због новца – Ђоковић у овоме није уз колеге

Vodeći svjetski teniseri i teniserke predstojeći Vimbldon iskoristiće da ponovo traže povećanje nagradnog fonda.

Uprkos činjenici da su novčane nagrade za ovogodišnje izdanje čuvenog turnira uvećane za čak 20% u odnosu na prethodnu godinu, to im, očito, nije dovoljno pa su riješili da pokrenu inicijativu da sebi obezbijede još više novca.

U tom cilju su neki igrači i igračice već ograničili razgovore sa predstavnicima medija na 15 minuta na nedavnom Rolan Garosu, što je zapravo bila samo najava onoga što spremaju u Londonu, gde će ići korak dalje.

Kako piše BBC, tokom predstojećeg Grend slema, ne samo da će samoinicijativno ograničiti razgovore sa novinarima, takođe na 15 minuta, već će toliko vremena biti na raspolaganju medijima i nakon mečeva prve nedjelje turnira.

Ograničenje od 15 minuta nije slučajno, jer simbolizuje 15% prihoda koje - uopšteno govoreći - Grend slem turniri izdvajaju za nagradni fond.

BBC tvrdi da odluku podržava većina od 20 najboljih igrača na svijetu.

Među njima nije najbolji svih vremena Novak Đoković, koji se inače bori za prava najugroženijih tenisera na turu, ali ovog puta nije dio akcije svojih kolega.

U Parizu, prva teniserka svijeta Arina Sabalenka, prekinula je svoju konferenciju za štampu prije turnira, dok su, pored ostalih, i Janik Siner i Iga Švjontek, dosljedno ispoštovali dogovor većine igrača i igračica.

Ukupan nagradni fond na ovogodišnjem Vimbldonu iznosi 64,2 miliona funti, što je najveće godišnje povećanje u istoriji ovog turnira. Prvaci u singlu će kući ponijeti po 3,6 miliona funti, dok će gubitnicima u prvom kolu biti isplaćeno 80.000 funti.

Igrači su saopštili da je ova objava pozitivan i ozbiljan korak u pravom smjeru, ali su naglasili da ona i dalje ne ispunjava njihov zahtjev da dobiju 16% prihoda od turnira.

(b92)

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Vimbldon

teniser

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