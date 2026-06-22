Suspendovana bivša šampionka Vimbldona!

Nekadašnja osvajačica Vimbldona Marketa Vondrušova suočila se sa jednom od najstrožih kazni u karijeri, pošto joj je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) izrekla četvorogodišnju suspenziju zbog odbijanja doping kontrole.

Češka teniserka je 3. decembra 2025. godine odbila da se podvrgne testiranju, a tokom postupka nije uspjela da pruži dovoljno uvjerljive argumente kojima bi dokazala da nije prekršila antidoping pravila.

Prema odredbama Svjetskog antidoping kodeksa i Teniskog antidoping programa, odbijanje ili izbjegavanje davanja uzorka tretira se na isti način kao i pozitivan nalaz, osim ukoliko se ne dokažu posebne okolnosti koje bi opravdale takav postupak.

Tribunal je zaključio da je Vondrušova prekršila propise, zbog čega joj je određena četvorogodišnja zabrana nastupa. Tokom perioda suspenzije neće moći da učestvuje ni na jednom profesionalnom turniru, niti u bilo kojoj aktivnosti organizovanoj pod okriljem teniskih institucija.

Kazna stupa na snagu od datuma koji je odredio tribunal, dok će svi rezultati ostvareni nakon momenta prekršaja biti poništeni, zajedno sa osvojenim novčanim nagradama i sportskim priznanjima.

Vondrušova je tokom postupka iznela svoju verziju događaja.

"Kontrolori su mi došli na vrata usred noći, uopšte se nisu predstavili prema propisima, i ja ih nisam pustila da uđu. Posljednjih mjeseci živim u velikom stresu zbog raznih prijetnji koje dobijam preko društvenih mreža", poručila je Marketa Vondrušova.

(b92)