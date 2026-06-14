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Đoković u opasnosti da ispadne iz Top 10?

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ATV
14.06.2026 12:09

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Ђоковић у опасности да испадне из Топ 10?
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Novak Đoković još uvek nema prijavljen turnir prije Vimbldona i pitanje je da li ćemo ga vidjeti na travnatoj podlozi prije velike smotre na legendarnom kompleksu Ol Ingland Kluba. To ima i svoje konsekvence, jer će najbolji svih vremena nastaviti svoj pad na ATP listi, pa će izgubiti sedmu poziciju koju je držao do danas.

Naime, Novak će od ponedjeljka biti osmi na planeti, jer ga je pretekao Danil Medvedev i za 50 bodova stao ispred njega.

Sada postoji realna opasnost da možda ode još niže do Vimbldona, ali ono što je sigurno jeste da neće ispasti iz Top 10 do narednog Grend slema.

Ostala su mu samo još dva turnira koja bi mogao da prijavi. U Istbornu ili Majorki bi mogao da doda sebi bodove, ali je malo vjerovatno da će to učiniti u nedjelji pred sami Vimbldon.

Eventualno, kao i mnogo puta do sada, odigraće neku egzibiciju koja će ga pripremiti za travnatu podlogu.

U međuvremenu, već danas bi Tejlor Fric mogao da mu se primakne na samo 40 bodova razlike, te na sljedećem nadmetanju da ga pretekne.

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Ono što je sigurno jeste da će Đoković biti osmi na ATP listi od sutrašnje zvanične objave.

Fric će biti u poziciji da ga pretekne već naredne nedjelje, dok bi Flavio Koboli mogao da ga spusti i na desetu poziciju ukoliko bude osvojio turnir u Haleu.

Ipak, ostaće u Top 10 apsolutno sigurno makar do kraja Vimbldona, jer Aleksandar Bublik koji je tačno ispod te crte, kasni u ovom momentu 740 bodova.

Novak na nezvaničnom teniskom prvenstvu svijeta brani polufinale, tako da će morati dobro da se napregne da bi sačuvao svoj trenutni status, ali i možda jurne ka 25. Grend slem tituli.

(Telegraf)

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