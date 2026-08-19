Banjaluka: Cijeli grad ostaje bez vode ukoliko pumpe prestanu da rade

Cijeli Grad Banjaluka ostaje bez vode ukoliko prestanu da rade 50 godina stare pumpe na vodozahvatu na Vrbasu. Dva sata nakon prestanka rada pumpe je dovoljno da cijeli grad ostane bez vode.

Ono što zabrinjava jeste i da nabavka nove traje od osam mjeseci do godinu dana.

"Ukoliko bi došlo do kvara na jednoj pumpi gdje bi ne bi mogli ništa da uradimo da otklonimo taj kvar morali bi uvesti redukcije kada je u pitanju vodosnabdijevanje potrošača u gradu Banjaluci. Ukoliko bi se desilo da jedna, dvije, tri da se desi kvar vjerovatno bi cijeli grad bi ostao bez vode jer nemoguće je da fabrika radi bez rada pumpi na vodozahvatu gdje mi zahvatamo sirovu vodu i šaljemo prema fabrici", kaže Milanko Popović, direktor sektora proizvodnje i distribucije vode u banjalučkom "Vodovodu".

Prvi je to u sinoćnjoj emisiji ATV-a potvrdio i prvi čovjek Vodovoda. I više je kaže nego zabrinut i upozorava da se u najkraćem vremenskom periodu nešto značajno mora uraditi kako Banjaluka ne bi ostala vez vode.

"Jedna pumpa koja je kapacitet 515 litara, ona ako ode grad ostaje bez vode, ako vam ode jedna trafostanica. U kakvom je stanju ta pumpa? U nikakvom i ne možete je obnoviti u ovom momentu, mi saniramo ono što možemo, ali ima životni vijek", kaže Radovan Majkić, direktor "Vodovoda" Banjaluka.

A životni vijek tih pumpi koje vodu pumpaju do pogona fabrike vode, a od tamo dolazi u naše česme je po svemu sudeći pri kraju.

Nalazimo se u srcu banjalučkog Vodovoda. Ovdje se nalaze četiri pumpe na vodozahvatu. Pumpe su stare 50 godina. One ne zahtijevaju sanaciju i rekonstrukciju. Banjalučkom vodovodu su vidno potrebne nove pumpe.

Jedan od razloga jeste što za postojeće pumpe ne mogu da se nabave dijelovi ukoliko dođe do kvara. Firme u kojima su one proizvedene su zatvorene.

"Pumpe koje mi posjedujemo ove tri koje su stare 51 godinu nije moguće više remontovati iz razloga što dobavljači tih pumpi su prestali sa radom pored Litostroja i Jastrebca i ostali dobavljači nekih drugi pumpi koje su nama neophodne da bi mogli raditi remont, nije moguće više raditi remont da bi se ti remonti mogli izvršiti. Smatramo da je neophodna nekakva investicija da se uradi kad je vodozahvat i sama fabrika vode i pumpe, odnosno nabavka novih pumpi", kaže Popović.

Ako je za utjehu, sistem u fabrici vode pokazuje da se rezervoari pune u većini banjalučkih naselja i da potkozarska naselja koja su bila najugroženija, sada imaju vodu.