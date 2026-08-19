Lisice okupirale banjalučko naselje, mještani u strahu

Prizori u kojima viđamo lisice, ali i druge divlje životinje, usred banjalučkih naselja sve su češći, a posljednji primjer dolazi iz Ade.

Stanovnici zgrada u "Siti bloku" svakodnevno se sreću sa lisicama, koje nerijetko u paru "patroliraju" ovim dijelom grada.

Zbog toga su, kažu za ATV, zabrinuti i strahuju, prije svega, za bezbjednost svoje djece.

Ove divlje životinje okupirale su cijelo naselje, a toliko su se odomaćile da ih ne plaši prisustvo ljudi.

Stanovnici ističu da do sada nije bilo većih incidenata, ali strahuju da bi moglo do njih doći s obzirom da se broj lisica u posljednje vrijeme uvećao.

"Sinoć sam šetao psa i lisica je pored mene prolazila i ni na trenutak se nije uplašila. Nije mi bilo svejedno jer je riječ o divljoj životinji i nisam znao kako može reagovati", rekao je za ATV jedan mještanin.

Pojedini stanovnici okolnih zgrada zbog ove situacije zvali su policiju koja je, kako su nam ispričali, uredno izašla na teren i uradila zapisnik te ga proslijedila Komunalnoj policiji i lovačkom udruženju. Međutim, pojašnjavaju, izostala je adekvatna reakcija nadležnih gradskih službi.

Lisice nisu jedini problem

Mještani Ade požalili su nam se da pojava lisica nije jedini problem s kojim se suočavaju i od kojeg strahuju.

"Tu pored naših zgrada je zapuštena gradska parcela na kojoj neodgovorni građani ostavljaju pse, pa je u porastu i broj pasa lutalica", ispričao nam je stanovnik jedne od zgrada iz "Siti bloka".

Mještani su apelovali na nadležne gradske organe da rade svoj posao i nađu način da ove probleme riješe na adekvatan način, te da se tako spriječe potencijalne posljedice za građane.

Lisice i u drugim naseljima

Da Ada nije jedino naselje u najvećem gradu Srpske koje se bori sa identičnim problemom nedavno su dokazali i snimci nastali u blizini Venecija mosta.

Banja Luka Lisica ušetala u baštu kafića usred Banjaluke

Na njima se vidi lisica koja je ušetala u baštu obližnjeg kafića ne mareći za ljude koji su pored nje prolazili.

Lisice su sve češći gosti i u drugim dijelovima grada. Jedan od mještana Kumsala za ATV je rekao da je posljednji susret sa ovom životinjom imao sinoć.

Međutim, dodaje, za razliku od onih u Adi, Lisica iz Kumsala se uplašila čim ga je primijetila da dolazi.

"Stalno ih viđam. Zadnji put sam jednu sreo sinoć. Prepala se čim me je ugledala i pobjegla u šipražje", ispričao nam je ovaj mještanin.

Savjeti građanima

Ukoliko se sretnete sa lisicom savjetuje se da držite distancu i da ne pokušavate da je uhvatite, jer se u suprotnom može osjetiti ugroženom i napasti vas.

Preporuka je da ostanete smireni i ne paničite, a ukoliko ste u šetnji sa psom držite vašeg ljubimca na skraćenom povocu.

Veći psi mogu napasti lisicu, dok manji psi mogu biti uplašeni ili izazvati sukob.