Pola milijarde KM i 25 godina treba da se sanira vodovodna mreža u Banjaluci, gubici preko 50 odsto

Pola milijarde maraka i 25 godina. Toliko je, prema računici direktora "Vodovoda", potrebno da se sredi vodovodna mreža u Banjaluci. Više od polovine vode koja se proizvede odlazi u zemlju. Jer je veliki dio mreže u jako lošem stanju.

Dokazuju to svakodnevni kvarovi i pucanje cijevi po cijelom gradu. Evropski standard podrazumijeva da 2% mreže godišnje treba da bude zamijenjeno. Nema podataka o tome koliko je kilometara vodovodne mreže godišnje zamijenjeno u prethodnim godinama.

Grad Banjaluka nije odgovorio na pitanja. Direktor "Vodovoda" nije znao odgovor. Možda zato što bi odgovor bio - nula. Ali to još zvanično ne znamo.

Banjaluka izgubi preko 50% proizvedene vode

Trideset miliona godišnje potrebno je za zamjenu vodovodne mreže, procjene su stručnjaka na osnovu dosadašnjih saznanja o stanju vodovodne mreže.

"Izdvajati 30-ak miliona ili nešto više godišnje, mislim da za ovaj grad nije problem i da se to u nekom periodu 15-20 godina može dovesti na nivo koji će biti ponosan. Ovo je administrativni centar Srpske – on mora biti uzoran, kao što je bio uzoran tih nekih godina po gubicima", kaže Nedeljko Sudar, ekspert hidrotehničke struke.

Razlog za ovako velika ulaganja najbolje pokazuje podatak o gubicima vode. Od ukupne količine vode koja se proizvede u Banjaluci, više od polovine ne stigne do krajnjih korisnika.

"Trenutno mi smo iskazali gubitke 54%.54,33%, odnosno sad smo smanjili za 0.7% gubitke. Dakle, da objasnimo gledaocima, preko pola vode koja se proizvede u Banjaluci ode u zemlju, odnosno ne dođe do česmi?

Tako je", kaže Radovan Majkić, direktor "Vodovoda" Banjaluka.

Da bi se utvrdilo gdje voda nestaje i koji dijelovi mreže trpe najveće gubitke, u toku je izrada hidrauličkog modela. On će pokazati kako se voda kreće kroz sistem, na kojim dijelovima dolazi do najvećih gubitaka i gdje su potrebne sanacije i rekonstrukcije. Banjalučka vodovodna mreža bez priključaka duga je 1.734 kilometra, a sa priključnom mrežom oko 2.100 kilometara.

Čine je primarni cjevovodi koji vodu dovode do većih područja i manji, sekundarni koji je vode do domaćinstava. Prema podacima Izvještaja o poslovanju "Vodovoda", prošle godine u Banjaluci je zabilježeno 2.536 kvarova i intervencija, dok prema riječima direktora "Vodovoda", Banjaluka ove godine ima oko 12 prijavljenih kvarova dnevno.

Evropski standard propisuje obnovu 2 odsto mreže godišnje. Vlasnik mreže je Grad i zato smo ih pitali koliko je vodovodne mreže izgrađeno prethodnih godina, ali odgovora nema.

Svaku novoizgrađenu ili zamijenjenu cijev grad Banjaluka nakon završetka radova i puštanja u rad predaje "Vodovodu" na upravljanje. Direktor "Vodovoda" ne zna koliko je zamijenjenih cijevi preuzeo od Grada od početka mandata.

"Ja vas pitam koliko je vodovodne mreže u Banjaluci zamijenjeno prošle godine.

Nemam te podatke, nemam podatke.

Kako nemate podatke? Ne znate koliko ste cijevi zamijenili u Banjaluci prošle godine?

Nismo mi mijenjali, Grad mijenja.

Vi ste sve to dobili na upravljanje je l' tako?

Tako je.

Pa koliko ste zamijenili?

Pa rekao sam.

Ne znate?

Ne znam."

Dok se govori o milionima potrebnim za obnovu i o tome koliko vode svakodnevno gubimo pitanje ostaje koliko se mreže u Banjaluci zaista zamijeni. Broj kvarova pokazuje koliko se ona svakodnevno popravlja, ali ne i koliko se sistemski mijenja.