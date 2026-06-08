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Federer se vraća na teren

08.06.2026 17:29

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Федерер се враћа на терен
Foto: Tanjug/AP/Dita Alangkara

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja.

U saopštenju se navodi da će u egzibiciji pod nazivom "Rodžer Federer: Ikona se vraća u Njujork" pored Švajcarca na stadionu "Artur Eš" igrati i nekadašnji američki teniseri Endi Rodik, Andre Agasi i Džon Mekinro.

Federer (44) je pet puta u karijeri osvojio US Open, a igračku karijeru je završio u septembru 2022. godine.

-US Open je uvijek bio jedan od najposebnijih turnira za mene. Toliko nezaboravnih trenutaka moje karijere dogodilo se u Njujorku, a stadion 'Artur Eš' je mjesto koje mi mnogo znači. Nedostajalo mi je da budem dio te atmosfere i da osetim neverovatnu energiju koju navijači donose svake godine. Radujem se proslavi tih uspomena, ponovnom susretu s navijačima i uživanju u jednoj veoma posebnoj večeri", rekao je Federer za zvanični sajt US Opena.

Organizatori su podsjetili da je Federer posljednji put na US Openu igrao 2019. godine.US Open će ove godine biti odigran od 30. avgusta do 13. septembra, prenosi Tanjug.

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Tag :

Rodžer Federer

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