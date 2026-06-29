Vlada FBiH priprema instrukciju o neradnom danu nakon utakmice BiH i SAD

Premijer FBiH Nermin Nikšić najavio je da će danas, 29. juna, biti pripremljena instrukcija Vlade FBiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak, 2. jula, zbog utakmice FIFA Svjetskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija BiH i SAD-a.

Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama.

Po ovoj instrukciji će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

Utakmica između BiH i SAD-a biće odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu.