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Vlada FBiH priprema instrukciju o neradnom danu nakon utakmice BiH i SAD

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 13:31

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Влада ФБиХ припрема инструкцију о нерадном дану након утакмице БиХ и САД
Foto: Tanjug / AP / Lindsey Wasson

Premijer FBiH Nermin Nikšić najavio je da će danas, 29. juna, biti pripremljena instrukcija Vlade FBiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak, 2. jula, zbog utakmice FIFA Svjetskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija BiH i SAD-a.

Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama.

Po ovoj instrukciji će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

Utakmica između BiH i SAD-a biće odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

BiH Amerika Svjetsko prvenstvo

Nermin Nikšić

Svjetsko prvenstvo 2026

Neradni dani

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