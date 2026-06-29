Kako je Mahmić zamalo završio u Srbiji: "Otac pristao, ali nakon 10 dana je promijenio odluku"

Članovi skauting službe FK Vojvodina Novi Sad Zoran Kuntić, Marijan Živković i Nemanja Stjepanović govorili su o tome kako su bili nadomak dovođenja Ermina Mahmića, reprezentativca BiH koji je već postigao dva gola na Svjetskom prvenstvu.

Mahmić je ranije ove godine odlučio zamijeniti dres Austrije i u budućnosti nastupati za BiH, a na Svjetskom prvenstvu je za samo 27 minuta aktivne igre postigao dva gola.

Mahmića svi imaju velika očekivanja i smatraju ga jednim od stubova buduće generacije Zmajeva, a umjesto u sadašnjem klubu Slovanu iz Libereca (Češka), mogao je završiti u novosadskoj Vojvodini.

To su u razgovoru za Mozzartsport otkrili skauti kluba iz Novog Sada. Kažu da su išli da ga gledaju u Austriju.

"Bila je tada Austrija, druga liga, u Rapidu B je bio jedan momak kojeg smo izrudarili i riješili da ga provjerimo uživo. Međutim, Miloš i Nemanja, koji su poslati na te mečeve, vratili su se i rekli da im se svidio igrač iz protivničke ekipe Lafnica, koja je te sezone ispadala iz lige. Usmjerili smo onda pažnju na njega, provjerili ga i dobio je pozitivne ocjene. Odlučili smo da ponovo odemo u Austriju da ga gledamo, ovog puta Marijan i ja. Gledali smo utakmicu Lafnica, a pomenuti igrač Ermin Mahmić je odigrao užasno", počinju skauti Vojvodine razgovor o Mahmiću i nastavljaju:

"Nije pokazao da je bolji od momaka koje mi već imamo na toj poziciji. Ali smo odlučili da već kada smo došli, odemo poslije meča sa njim i njegovim ocem da porazgovaramo. Mi smo mu sve iskreno rekli, da je sve bilo loše, od igre do govora tijela na terenu. A on je na to nama odgovorio da mu je drago što to čuje i da će ga ta kritika samo ojačati", kaže Zoran Kuntić.

Mahmić je na to pokazao o kakvom se mentalitetu radi. Rekao je da su ga kritike obradovale i da će mu one pomoći, za razliku od toga da ga svi hvale.

"Ja sam pogledao u Marijana, i pitao ga da li sanjam", zaključuje Kuntić, kojeg je takav Mahmićev mentalitet oduševio.

"On je tada imao 20 godina i kada govori, vidi se po njemu da će da uradi nešto u karijeri. Nismo tog dana primijetili to na terenu, ali u komunikaciji sa njim smo uvidjeli da će dječko nešto da napravi. Ali, ono što je u tom trenutku odigrao nije bilo dobro. Ipak, riješili smo da pokušamo da ga dovedemo", nadovezao se skaut Marijan Živković.

Transfer Ermina Mahmića u Vojvodinu se na kraju nije realizovao, iako je njegov otac odmah pristao na transfer.

"Rekli smo mu: 'igra je bila loša danas, sve stoji, ali mi bismo tebe doveli. Da li si zainteresovan da dođeš u Vojvodinu?' Njegov otac je znao da je Vojvodina veliki klub još iz bivše Jugoslavije i odmah je pristao. Predočili smo ljudima iz kluba da ima jedan momak, koji igra za mlađu selekciju Austrije, koji je veliki talenat i da bi klub mogao mnogo da dobije njegovim dolaskom. Da li je to došlo do šefa stručnog štaba ili ne, ne znam, ali ništa se nije desilo po tom pitanju", kaže šef skauting službe i dodaje:

"Poslije 10 dana mi je njegov otac poslao poruku da su nas dugo čekali i da su odlučili da odu u Liberec, budući da nije bilo signala iz Vojvodine. U momentu kada smo mi pričali, on je koštao nula evra, bio je slobodan igrač, a njegova ekipa je ispala iz druge austrijske lige. Nije imao ponuda, otišao je u Liberec na probu i prošao. Sada je njegova tržišna vrijednost 5.000.000 evra, a njegov otac mi stalno šalje koji veliki klubovi su ih zvali, evo nedavno su to bili Bešiktaš, Lajpcig i Salcburg", otkrivaju iz FK Vojvodina, a prenosi Kliks.