Marko Livaja otjeran sa priprema Hajduka

Hajduk iz Splita oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu i potvrdom da je Marko Livaja vraćen sa priprema iz Slovenije kući.

Marko Livaja (32) vraćen je sa priprema Hajduka i morao je nazad u Split. Vjerovatno i najveća zvijezda tima je tako udaljena sa nastavka priprema na Bledu. Zbog svega toga se oglasio klub kratkim saopštenjem.

"Marko Livaja je ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donijeta je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i svi koji vole i žive za Hajduk.

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Odluka je donijeta samo sa jednim interesom - Hajduk je na prvom mjestu, uvijek i zauvijek. O daljim odlukama obavijestićemo javnost pravovremeno", navodi se u saopštenju NK Hajduk.

Više o cijeloj situaciji biće poznato tokom poned‌jeljka, 29. juna...

Livaja je u karijeri igrao za Inter, Lugano, Ćezena, Atalantu, Rubin Kazanj, Empoli, Las Palmas, AEK i od 2021. godine je u splitskom Hajduku.

(Radio Sarajevo)