Logo

Marko Livaja otjeran sa priprema Hajduka

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 10:32

Komentari:

0
Марко Ливаја отјеран са припрема Хајдука

Hajduk iz Splita oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu i potvrdom da je Marko Livaja vraćen sa priprema iz Slovenije kući.

Marko Livaja (32) vraćen je sa priprema Hajduka i morao je nazad u Split. Vjerovatno i najveća zvijezda tima je tako udaljena sa nastavka priprema na Bledu. Zbog svega toga se oglasio klub kratkim saopštenjem.

"Marko Livaja je ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donijeta je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i svi koji vole i žive za Hajduk.

полиција хрватска

Region

Uhapšeni članovi "Torcide", planirali napad srpske radnike

Odluka je donijeta samo sa jednim interesom - Hajduk je na prvom mjestu, uvijek i zauvijek. O daljim odlukama obavijestićemo javnost pravovremeno", navodi se u saopštenju NK Hajduk.

Više o cijeloj situaciji biće poznato tokom poned‌jeljka, 29. juna...

Livaja je u karijeri igrao za Inter, Lugano, Ćezena, Atalantu, Rubin Kazanj, Empoli, Las Palmas, AEK i od 2021. godine je u splitskom Hajduku.

(Radio Sarajevo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Livaja

Hajduk Split

pripreme

Komentari (0)

Pročitajte više

Дуел БиХ и САД-а међу четири најскупље утакмице нокаут фазе

Fudbal

Duel BiH i SAD-a među četiri najskuplje utakmice nokaut faze

1 h

0
Селектор Јужне Кореје замагљен током конференције да га не гледају

Fudbal

Selektor Južne Koreje zamagljen tokom konferencije da ga ne gledaju

2 h

0
Јужна Африка и Канада СП 2026.

Fudbal

Eustahio u nadoknadi poslao Kanadu u osminu finala Mundijala

4 h

0
Вицо Зељковић о мечу са САД: Уз добру дефанзиву и контре БиХ има шансу

Fudbal

Vico Zeljković o meču sa SAD: Uz dobru defanzivu i kontre BiH ima šansu

15 h

2

Više iz rubrike

Дуел БиХ и САД-а међу четири најскупље утакмице нокаут фазе

Fudbal

Duel BiH i SAD-a među četiri najskuplje utakmice nokaut faze

1 h

0
Селектор Јужне Кореје замагљен током конференције да га не гледају

Fudbal

Selektor Južne Koreje zamagljen tokom konferencije da ga ne gledaju

2 h

0
Јужна Африка и Канада СП 2026.

Fudbal

Eustahio u nadoknadi poslao Kanadu u osminu finala Mundijala

4 h

0
Душан Влаховић

Fudbal

Turci ponudili bogat ugovor Vlahoviću

14 h

0

  • Najnovije

11

17

Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

11

15

Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

11

07

„Radije ću ovdje poginuti nego da bježim“ - svjedočanstvo Željka Lazića

10

58

Misteriozna čestica putovala 11 milijardi godina: Otkriveno odakle je došla

10

57

Ekipa „3×3 Eling Teslić” osvojila turnir A kategorije u Doboju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima