Vico Zeljković o meču sa SAD: Uz dobru defanzivu i kontre BiH ima šansu

Zeljkovića je naš poziv zatekao u Solt Lejk Sitiju, a na samom početku razgovora uputio je Vidovdansku čestitku svim pravoslavnim vjernicima.

„Na samom početku, želim da svim građanima Republike Srpske, svim Srbima gdje god da žive, svim pravoslavnim vjernicima čestitam Vidovdan, jedan od naših najvećih praznika. Iako sam ovdje zbog obaveza na Svjetskom prvenstvu u Americi, drago mi je što ovdje postoji i egzistira naša Srpska pravoslavna crkva, tako da ću, ako Bog da nakon ovog uključenja, otići ovdje na svetu liturgiju i pričestiti se i želim na taj način iako sam daleko od svoje kuće i porodice da obilježim na jedan dostojanstven način Vidovdan“, rekao je Zeljković.

Prvi čovjek bh. fudbala prisutan je na Svjetskom prvenstvu od prvog dana, a ističe da je reprezentacija BiH napravila veliki uspjeh plasmanom u nokaut fazu.

Vico Zeljković

„Nije bilo lako, svih ovih proteklih godina, nositi pritisak, koji je bio ogroman, uz raznorazna osporavanja i sve druge problematike koje imamo, ali uspjeli smo na kraju da izguramo i da se izdignemo i ostvarimo sportski rezultat, koji će sigurno mnogo značiti za fudbal u Bosni i Hercegovini“, poručio je Zeljković.

O meču Bosne i Hercegovine i SAD

Fudbalere BiH u prvoj rundi nokaut faze očekuje duel sa reprezentacijom SAD-a.

„Amerikanci su blagi favoriti u tom meču, a u fudbalu i samom sportu, nikada se unaprijed ne smijete predati. Sigurno je da određene šanse postoje i da ukoliko se dobro pripremimo, u šta ne sumnjam, da ćemo imati svoju priliku. Igra se jedna utakmica, a tada je sve moguće. Sjedinjene Američke Države imaju kvalitetnu reprezentaciju, ali nisu u samom vrhu svjetskog fudbala. Uz našu dobru igru na obje strane terene, dobru defanzivu i kontra napade, smatram da ih itekako možemo ugroziti.“ rekao je Zeljković

Plasmanom u nokaut fazu, kaže Zeljković, već je ostvaren veliki rezultat koji će biti zamajac za dalji razvoj fudbala na ovim prostorima.

.„Ovo će biti jedan jak motor za dalji razvoj fudbala kako u BiH tako i u Republici Srpskoj jer poslije ovog Svjetskog prvenstva kada sumiramo utiske i kada vidimo i šta smo sve zaradili, sigurno da ćemo da nastavimo da radimo različite razvojne i infrastrukturne projekte širom Republike Srpske i BiH. Ovo je dobro za sve ljude, koji se bave fudbalom i sigurno jedan motiv za ono što slijedi u budućnosti“, poručuje Zeljković.

Spektakularna organizacija Svjetskog prvenstva

Osvrnuo se i na samu organizaciju Svjetskog prvenstva koja, kako kaže, zaslužuje čistu desetku.

Fudbal Vico Zeljković se oglasio nakon uspjeha BiH

„Ovo je prije svega jedan veliki spektakl. Može se primjetiti da su svi detalji u organizaciji, od dana kada igrate, kada dolazite u hotel, dočeka na samom aerodromu, besprijekorno isplanirani i do tančina sprovedeni u djelu. Posebne su linije na aerodromu, dakle, nema čekanja. Kada se ide od aerodroma do hotela, policijski eskort je tu, ulice su blokirane za nesmetan prolaz. Oni prave od toga jedan poseban događaj i zaista je lijepo biti dio svega ovoga. Domaćini su se potrudili da organizaciju podignu na najviši mogući nivo i zaslužuju sve pohvale.“ kaže Zeljković

Fudbal nije vodeći sport u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je tokom Mundijala preuzeo primat.

„Znamo da su ovdje američki fudbal, hokej, bejzbol i košarka mnogo popularniji od fudbala, ali su sada uspjeli sve da prilagode fudbalu na onaj „evropski“ način koji je nama poznat. U svakom gradu se osjeti dobra atmosfera i svi nestrpljivo očekuju utakmice.“ rekao je Zeljković