Slab odziv za NBA Evropu

Pompezno najavljen projekat NBA Evropa nailazi na prve poteškoće, one najvažnije: nijedan klub najvišeg rejtinga, za sada, ne želi da igra ovu ligu.

O tome u nedjelju piše španski El Mundo Deportivo.

Ovaj katalonski dnevnik tvrdi sljedeće: nijedan tim iz Evrolige niti bilo koji veliki fudbalski klub koji bi oformio košarkašku sekciju, o čemu je bilo isto tako pompeznih najava, nije poslao prijavu za učešće u ligi.

Ako su ovakve informacije tačne, onda je to i najjasniji pokazatelj činjenice da će NBA Evropa imati ozbiljnih poteškoća, makar u povoju svog projekta, da oformi jako takmičenje i parira Evroligi.

Prema pisanju pomenutog španskog medija, nijedna prijava nije stigla na adresu NBA Evropa, a za tako nešto zainteresovani klubovi imaju još samo jedan dan.

"Sutra, ponedjeljak, 29. jun, je rok za zainteresovane za učešće u planiranom evropskom projektu NBA da dostave svoje predloge", piše El Mundo Deportivo.

Američka liga se posljednjih mjeseci hvalila "značajnim interesovanjem koje je dobila od širokog spektra timova i investitora", rečima njenog zamjenika, Marka Tejtuma, ali stvarnost je da nijedan tim Evrolige ili fudbalski tim do danas nije podnio obavezujuću ponudu za učešće u projektu.

"Nije čak ni jasno da li će predlozi investicionih fondova ili (multimilionerskih) pojedinaca koji su podneti biti obavezujući", između ostalog, piše ovaj španski list.