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FK BSK: Bojan Puzigaća novi trener, nadamo se Premijer ligi BiH

Autor:

Andrej Knežević
28.06.2026 15:05

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Бојан Пузигаћа нови тренер, надамо се Премијер лиги БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

Bojan Puzigaća imenovan je za šefa stručnog štaba FK BSK, a banjalučki „romantičari“ pod komandom novog trenera u ponedjeljak kreću sa pripremama za novu sezonu.

Nestrpljiv je Puzigaća da krene sa radom, a ističe da je spreman za sve izazove koji ga čekaju. Fudbaleri BSK-a u prošloj sezoni osvojili su šampionsku titulu u Republici Srpskoj, a još uvijek čekaju konaču odluku Komisije za licenciranje klubova N/FS BiH oko nastupa u Premijer ligi BiH. U BSK-u ne kriju da se nadaju pozitivnom ishodu, ali spremni su da prihvate svaku odluku.

„Mi krećemo samo sa jednim ciljem za početak, a to je da se što bolje spremimo za novu sezonu. Od ekipe očekujem maksimalan pristup svakom treningu, a već u utorak ćemo da znamo u kojem rangu takmičenja ćemo da nastupimo. Drago mi je što sam ponovo u BSK-u za koji me vežu lijepe uspomene iz trenerske karijere i nadam se da ćemo da nastavimo tamo gdje smo stali. Od prvog dana priprema želim da usadim ekipi pobjednički mentalitet koji će nam biti ideja vodilja kroz sezonu.“ rekao je Puzigaća.

Kockice igračkog mozaika tek treba da se sklope u potpunosti, ali BSK je zadržao okosnicu tima iz prošle sezone. Darko Ljubojević, predsjednik BSK-a kaže da će biti promjena unutar tima, a najvljuje i promjene unutar samog rukovodstva kluba.

„Ono što mene raduje je da je zdrava atmosfera unutar kluba i da se BSK konačno vratio tamo gdje mu je mjesto-u društvo vodećih klubova u Republici Srpskoj. Osvajanjem šampionske titule udarili smo pečat na minuli rad, a sada želimo da napravimo korak više. Imenovanjem Bojana Puzigaće za šefa stručnog štaba želimo da zadržimo trenerski kvalitet u našim redovima, a sada nam predstoji konačno sklapanje igračkog kadra. Sigurno je da će biti dolazaka, ali i odlazaka. Ne žurimo i želimo da napravimo kvalitetan tim koji će biti spreman za sve izazove. Ono što moram da kažem je i da nas u toku sedmice očekuje i klupska skupština i već sada mogu da najavim promjene unutar Upravnog odbora kluba, ali o svemu ćemo da obavijestimo javnost na vrijeme.“ kaže Ljubojević

Da li će fudbaleri BSK-a zaigrati u Premijer ligi pitanje je na koje će se odgovor dati u utorak. Ljubojević kaže da je klub spreman za novi takmičarski iskorak ukoliko mu za to bude data prilika.

„BSK može da odgovori premijerligaškim zahtjevima i ja se nadam da ćemo dobiti „zeleno svjetlo“ za nastup u Premijer ligi BiH. Za nas bi to bio veliki korak naprijed, ali isto tako svjesni smo i da nastup u elitnom rangu sa sobom donosi i veće obaveze u svakom smislu. Ipak, mogu da kažem da smo mi spremni i da imamo kapacitet da se odmjerimo sa najboljim klubovima u BiH. Naravno, neće biti ni smak svijeta ukoliko ostanemo u prvoligaškom karavanu Republike Srpske.“ rekao je Ljubojević

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Bojan Puzigaća

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