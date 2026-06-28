Šta radi ovaj čovjek: Mesi ponovo ispisao istoriju!

Lionel Mesi nastavlja da pomjera granice svjetskog fudbala. Iako je protiv Jordana počeo utakmicu na klupi, legendarni Argentinac ušao je u igru u drugom poluvremenu, postigao još jedan pogodak i srušio novi rekord u pobjedi svoje reprezentacije od 3:1 na Svjetskom prvenstvu.

Argentina je još prije ovog kola obezbijedila prvo mjesto u grupi J, pa je selektor pružio priliku nekolicini rezervista. To se nije odrazilo na igru "gaučosa", koji su već do poluvremena stekli dva gola prednosti.

Đovani Lo Selso otvorio je rezultat u 19. minutu fantastično izvedenim slobodnim udarcem, dok je Lautaro Martinez u 31. minutu bio siguran sa bijele tačke nakon što je VAR pregledom utvrđen prekršaj nad Markosom Senesijem.

Jordan nije odustajao i uspio je da smanji zaostatak u 55. minutu. Sjajnu timsku akciju završio je Musa Al Tamari na asistenciju Ehsana Hadada, vrativši nakratko neizvjesnost u meč.

Pet minuta kasnije uslijedio je trenutak koji je publika u Dalasu najviše čekala. Lionel Mesi ušao je u igru uz ovacije više od 70.000 navijača, a deset minuta pre kraja majstorskim slobodnim udarcem postavio konačnih 3:1.

Tim pogotkom Mesi je stigao do šestog gola na ovom Mundijalu, čime se dodatno izdvojio na vrhu liste strijelaca. Istovremeno je postigao i 19. pogodak na svjetskim prvenstvima, ali je oborio još jedan rekord - postao je prvi fudbaler koji je postigao gol na čak sedam uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva.

Argentina je grupnu fazu završila sa maksimalnim učinkom i u šesnaestini finala igraće protiv debitanta Zelenortskih Ostrva, dok je Jordan takmičenje završio na posljednjem mjestu u grupi i oprostio se od Mundijala.