Poznati svi parovi šesnaestine finala SP u fudbalu, objavljeni i termini utakmica

Autor:ATV redakcija
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Raspletom trećeg kola Grupe J na Svjetskom prvenstvu u fudbalu kompletirana je lista svih 32 učesnika nokaut faze, čime je i zvanično poznat kompletan kostur šesnaestine finala.
Posljednje dileme otklonjene su dramatičnim završnicama u grupnoj fazi, a sada je jasno kada i kako kreće borba za trofej u eliminacionom dijelu turnira.
Nokaut faza donosi niz atraktivnih duela već od samog starta, uz nekoliko pravih fudbalskih klasika i potencijalnih iznenađenja, dok se favoriti nalaze raspoređeni kroz oba dijela žrijeba u borbi za put ka finalu.
Posebnu pažnju već na startu privlače okršaji evropskih i južnoameričkih selekcija, ali i potencijalni „skriveni derbiji“ u kojima autsajderi imaju priliku da poremete planove favorita. Dvoboji poput Španije i Austrije, kao i Portugala i Hrvatske, već sada se izdvajaju kao utakmice visokog rizika, gdje nijanse mogu odlučiti put u osminu finala.
Prva utakmica šesnaestine finala igra se između Južne Afrike i Kanade (21.00), dok već 29. juna u 19.00 časova program donosi jedan od najzanimljivijih okršaja – Brazil protiv Japana, duel u kojem se „karioke“ očekuju u ulozi favorita, ali protiv disciplinovanog i brzog rivala iz Azije koji umije da iznenadi.
Istog dana kasnije, od 22.30, na teren izlaze Njemačka i Paragvaj u sudaru evropske discipline i južnoameričke borbenosti. Posebnu pažnju u narednim danima privlači i duel SAD i Bosne i Hercegovine, zakazan za 1. jul od 20.00 časova, gdje domaćin turnira ulazi kao favorit, ali Bosanci dolaze rasterećeni i sa jasnim ciljem da pokušaju da naprave jedno od većih iznenađenja ove runde i produže svoj istorijski pohod na Mundijalu.
The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
Južna Afrika – Kanada, 21.00
Brazil – Japan, 29. 6. – 19.00
Njemačka – Paragvaj, 29. 6. – 22.30
Nizozemska – Maroko, 30. 6. – 03.00
Obala Slonovače – Norveška, 30. 6. – 19.00
Francuska – Švedska, 30. 6. – 22.00
Meksiko – Ekvador, 1. 7. – 03.00
Engleska – Demokratska Republika Kongo, 1. 7. – 18.00
Belgija – Senegal, 1. 7. – 22.00
SAD – Bosna i Hercegovina, 2. 7. – 02.00
Španija – Austrija, 2. 7. – 21.00
Portugal – Hrvatska, 3. 7. – 01.00
Švajcarska – Alžir, 3. 7. – 05.00
Australija – Egipat, 3. 7. – 20.00
Argentina – Zelenortska ostrva, 4. 7. – 00.00
Kolumbija – Gana, 4. 7. – 03.30
(Telegraf.rs)
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