Poznati svi parovi šesnaestine finala SP u fudbalu, objavljeni i termini utakmica

Raspletom trećeg kola Grupe J na Svjetskom prvenstvu u fudbalu kompletirana je lista svih 32 učesnika nokaut faze, čime je i zvanično poznat kompletan kostur šesnaestine finala.

Posljednje dileme otklonjene su dramatičnim završnicama u grupnoj fazi, a sada je jasno kada i kako kreće borba za trofej u eliminacionom dijelu turnira.

Nokaut faza donosi niz atraktivnih duela već od samog starta, uz nekoliko pravih fudbalskih klasika i potencijalnih iznenađenja, dok se favoriti nalaze raspoređeni kroz oba dijela žrijeba u borbi za put ka finalu.

Posebnu pažnju već na startu privlače okršaji evropskih i južnoameričkih selekcija, ali i potencijalni „skriveni derbiji“ u kojima autsajderi imaju priliku da poremete planove favorita. Dvoboji poput Španije i Austrije, kao i Portugala i Hrvatske, već sada se izdvajaju kao utakmice visokog rizika, gdje nijanse mogu odlučiti put u osminu finala.

Prva utakmica šesnaestine finala igra se između Južne Afrike i Kanade (21.00), dok već 29. juna u 19.00 časova program donosi jedan od najzanimljivijih okršaja – Brazil protiv Japana, duel u kojem se „karioke“ očekuju u ulozi favorita, ali protiv disciplinovanog i brzog rivala iz Azije koji umije da iznenadi.

Istog dana kasnije, od 22.30, na teren izlaze Njemačka i Paragvaj u sudaru evropske discipline i južnoameričke borbenosti. Posebnu pažnju u narednim danima privlači i duel SAD i Bosne i Hercegovine, zakazan za 1. jul od 20.00 časova, gdje domaćin turnira ulazi kao favorit, ali Bosanci dolaze rasterećeni i sa jasnim ciljem da pokušaju da naprave jedno od većih iznenađenja ove runde i produže svoj istorijski pohod na Mundijalu.

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Kompletan raspored 1/16 finala Svjetskog prvenstva u fudbalu:

Južna Afrika – Kanada, 21.00

Brazil – Japan, 29. 6. – 19.00

Njemačka – Paragvaj, 29. 6. – 22.30

Nizozemska – Maroko, 30. 6. – 03.00

Obala Slonovače – Norveška, 30. 6. – 19.00

Francuska – Švedska, 30. 6. – 22.00

Meksiko – Ekvador, 1. 7. – 03.00

Engleska – Demokratska Republika Kongo, 1. 7. – 18.00

Belgija – Senegal, 1. 7. – 22.00

SAD – Bosna i Hercegovina, 2. 7. – 02.00

Španija – Austrija, 2. 7. – 21.00

Portugal – Hrvatska, 3. 7. – 01.00

Švajcarska – Alžir, 3. 7. – 05.00

Australija – Egipat, 3. 7. – 20.00

Argentina – Zelenortska ostrva, 4. 7. – 00.00

Kolumbija – Gana, 4. 7. – 03.30

(Telegraf.rs)