Upucane najmanje četiri osobe u Americi poslije utakmice Mundijala

Policija u Masačusetsu saopštila je da su najmanje četiri osobe upucane dok se u petak uveče okupljalo na stotine ljudi nakon utakmice Svjetskog prvenstva.

Policija u Broktonu navela je da je „neposredno prije ponoći u petak primila više prijava o pucnjavi“.

- Policajci su izašli na mjesto događaja i pronašli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama - navodi se u saopštenju policije.

Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, a njihovo stanje za sada nije poznato.

Za sada nema informacija o uhapšenima.

U petak su na stadionu "Gillette" u Foksborou igrale selekcije Norveške i Francuske.

Istraga je u toku, a policija je saopštila da će više informacija biti objavljeno naknadno, prenosi Telegraf.