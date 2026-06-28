Upucane najmanje četiri osobe u Americi poslije utakmice Mundijala

Autor:ATV redakcija
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Policija u Masačusetsu saopštila je da su najmanje četiri osobe upucane dok se u petak uveče okupljalo na stotine ljudi nakon utakmice Svjetskog prvenstva.
Policija u Broktonu navela je da je „neposredno prije ponoći u petak primila više prijava o pucnjavi“.
- Policajci su izašli na mjesto događaja i pronašli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama - navodi se u saopštenju policije.
Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, a njihovo stanje za sada nije poznato.
Za sada nema informacija o uhapšenima.
U petak su na stadionu "Gillette" u Foksborou igrale selekcije Norveške i Francuske.
Istraga je u toku, a policija je saopštila da će više informacija biti objavljeno naknadno, prenosi Telegraf.
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