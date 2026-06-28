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Upucane najmanje četiri osobe u Americi poslije utakmice Mundijala

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 09:25

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Упуцане најмање четири особе у Америци послије утакмице Мундијала

Policija u Masačusetsu saopštila je da su najmanje četiri osobe upucane dok se u petak uveče okupljalo na stotine ljudi nakon utakmice Svjetskog prvenstva.

Policija u Broktonu navela je da je „neposredno prije ponoći u petak primila više prijava o pucnjavi“.

- Policajci su izašli na mjesto događaja i pronašli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama - navodi se u saopštenju policije.

Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, a njihovo stanje za sada nije poznato.

Za sada nema informacija o uhapšenima.

U petak su na stadionu "Gillette" u Foksborou igrale selekcije Norveške i Francuske.

Istraga je u toku, a policija je saopštila da će više informacija biti objavljeno naknadno, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

fudbaler

Pucnjava

Svjetsko prvenstvo 2026

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