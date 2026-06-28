Jedan od najboljih igrača Švedske zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo!

Veliki peh pogodio je fudbalsku reprezentaciju Švedske na Svjetskom prvenstvu, pošto je defanzivac Isak Hien zbog povrede završio nastup na Mundijalu.

Štoper švedske selekcije povredio se tokom utakmice protiv Japana, kada je još u prvom poluvremenu morao da napusti teren. Već tada je bilo jasno da situacija nije bezazlena, a dodatni pregledi potvrdili su da za njega više nema povratka na turnir.

Ovo predstavlja ozbiljan udarac za Šveđane, s obzirom na to da je Hien bio jedan od ključnih igrača u posljednjoj liniji tima.

Nakon potvrde loših vijesti, švedski reprezentativac oglasio se putem Instagrama emotivnom porukom.

- San se ostvario, ali se završio prerano za mene. Hvala svim švedskim navijačima koji su me podržavali, zaista ste nevjerovatni. Veliko hvala momcima iz tima i svima oko reprezentacije, ovo je jedno od najlepših iskustava koje fudbaler može da doživi.“

Hien je posebno zahvalio porodici i prijateljima na podršci tokom turnira.

- Mojoj porodici i bliskim prijateljima, koji su uvijek uz mene, ne mogu da opišem koliko sam zahvalan. Napred, Švedska! Vratiću se!“ -poručio je defanzivac.

Podsjetimo, Šveđani će igrati protiv Francuske u nokaut fazi Mundijala.

(telegraf)