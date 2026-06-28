Logo
Large banner

Mesi ima najlakši put ka tituli u istoriji Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 17:40

Komentari:

0
Меси на утакмици с Алжиром
Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Grupna faza Svjetskog prvenstva završena je prethodne noći, a odmora nema, pošto ćemo već u nedjelju gledati prvi susret šesnaestine finala Kanada – Južna Afrika.

Od svih favorita, čini se da su u grupnoj fazi finalisti sa posljednjeg Mundijala Francuska i Argentina, najviše pokazali. Ako u vidu imamo da Lionela Mesija i drugove očekuje nikad lakša nokaut faza, dometi su zaista visoki za branioca titule.

Aktuelni svjetski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju. Nakon debitanta, oni se ukrštaju sa najslabijim parom šesnaestine finala.

U slučaju plasmana u osminu finala, Argentina će igrati protiv pobjednika duela Australija – Egipat. U četvrtfinalu bi rivali "gaučosima" mogli da budu Švajcarska, Alžir, Kolumbija, Gana . Čini se nikada lakši potencijalni put do polufinala!

Ukoliko stignu do polufinala, Argentinu bi mogao da sačeka jedan od velikih favorita za titulu, ali ne i oni najveći. U tom dijelu žrijeba nalaze se Brazil, Japan, Meksiko, Ekvador, Engleska, Obala Slonovače, Norveška i Demokratska Republika Kongo. Naravno, u polufinalu se i očekuju neke jače selekcije, ali u njihovom dijelu žreba nisu ni Francuska, ni Portugal, ni Španija, ni Njemačka...

Zaista se čini, posebno u ovom formatu sa jednom nokaut rundom više u odnosu na prethodne, da Argentina ima nikada lakši put ka odbrani pehara.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lionel Mesi

Argentina

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."

Fudbal

Ronalda pitali o Mesijevom učinku: "Dalje.."

4 d

0
Аргентина побједа СП 2026

Fudbal

Vanvremenski Lionel Mesi - dva gola za vječnost, pobjedu i nokaut fazu Argentine

5 d

0
Лионел Меси је управо ушао у историју

Fudbal

Lionel Mesi je upravo ušao u istoriju

6 d

0
Меси на утакмици с Алжиром

Fudbal

Nema veze s fudbalom: Porodica otkrila zašto je Mesi plakao

1 sedm

0

Više iz rubrike

Бојан Пузигаћа нови тренер, надамо се Премијер лиги БиХ

Fudbal

FK BSK: Bojan Puzigaća novi trener, nadamo se Premijer ligi BiH

4 h

0
Селектор Шведске Грејам Потер, лијево, слави послије утакмице групе Ф на Свјетском првенству у фудбалу против Јапана у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у четвртак, 25. јуна 2026.

Fudbal

Jedan od najboljih igrača Švedske zbog povrede završio Svjetsko prvenstvo!

7 h

0
ЕСПН оплео по Роналду: "Зашто је на терену, потпуно је безопасан"

Fudbal

ESPN opleo po Ronaldu: "Zašto je na terenu, potpuno je bezopasan"

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

19

51

Milko i Danica ostavili firme i grade manastir na planini

19

51

Više od 1.300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina

19

39

Ako na ljetovanju ulovite ovu ribu dobićete nagradu

19

37

Koja su najtraženija, a koja deficitarna zanimanja u Srpskoj?

19

37

U registru za usvajanje nema niti jedno podobno dijete

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner